Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nden Davulcu’ya kınama

Cihangir Teknik direktörü Toygar Davulcu’nun bir yayın organında verdiği röportajda hakemlere yönelik eleştirisine Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği’nden kınama ve sert bir açıklama yapıldı

Kıbrıs Türk Futbol Hakemler ve Gözlemciler Derneği, basın açıklaması yayınlayarak bir yayın organında verdiği röportajda hakemlere yönelik ifadeleri nedeniyle Cihangir Teknik Direktörü Toygar Davulcu’yu kınadı.

Açıklamada Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nun disiplin soruşturması başlatmasının beklendiği de belirtildi. Dernek başkanı Hakan Muhtaroğlu imzası taşıyan açıklama şöyle:

“Spor kamuoyunun bilgisine,

Dün sosyal medya aracılığı ile terbiye ve ahlak sınırlarını aşarak hakem arkadaşlarımızı zan altında bırakacak bazı açıklamalar olmuştur.

Açıklamayı yapan teknik direktör arkadaşımızın bu açıklamayı hangi ruh hali ile yaptığını anlamakta güçlük çekiyoruz. Yıl içerisinde birçok maçta hakem hataları yaşanmıştır ve ne acıdır ki yapılan bu hakem hataları ilgili teknik direktörün kendi takımının da birçok kez lehine olmuştur.

Hal böyleyken kendi egosunu, kibrini, insanlara hep yukarıdan bakma ve kendini önemli biri zannederek dev aynasında görme psikolojisi ile hakem arkadaşlarımıza yaptığı yakıştırmalardan dolayı kendisini şiddetle kınar Hakemler Derneği olarak tüm arkadaşlarımızın dimdik yanında olduğumuzu belirtiriz. Bu teknik direktör arkadaşımıza da psikolojik destek alması için en yakın zamanda bir doktora başvurmasını tavsiye ederiz.

Bu bağlamda Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’ndan da ilgili kişi ile alakalı olarak disiplin soruşturması başlatmasını beklediğimizi bildirir, saygılar sunarız.”

DAVULCU DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

KTFF Soruşturma Merci, Cihangir Teknik Direktörü Toygar Davulcu’yu disiplin Kurulu’na sevk etti.

KTFF’den yapılan açıklama şöyle:

KTFF Soruşturma Merci, 08.05.2024 tarihinde aşağıda yazılı sevk kararını almıştır.

AKSA Süper Lig ekiplerinden Cihangir GSK’nın 1032 lisans numaralı teknik direktörü Toygar Davulcu’nun KTFF Disiplin Talimatı’nın 37.maddesi uyarınca Disiplin Kurulu’na sevk edilmesine karar verilmiştir.

