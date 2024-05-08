Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Aksa Ligleri play-off ve play-out ilk hafta maç programı açıklandı.

Süper Lig’de play-out, 1. Ligde ise play-off ve play-out maçlarının tümü cumartesi günü saat 17.00’de oynanacak.

Aksa Ligleri play-off ve play-out maçları 1. Hafta programı şöyle:



SÜPER LİG PLAY-OUT 1.HAFTA

11 Mayıs 2024, Cumartesi

17.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Yenicami-Mesarya

17.00 Gönyeli Stadı C.B.Gençlik Gücü-K.Kaymaklı

1.LİG PLAY-OFF 1.HAFTA

11 Mayıs 2024, Cumartesi

17.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı Gönyeli-Yalova

17.00 Cihangir Stadı D.C.Çanakkale-Binatlı

1.LİG PLAY-OUT 1.HAFTA

11 Mayıs 2024, Cumartesi

17.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı Lapta-Geçitkale

17.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Ozanköy-Ü.Maraş

