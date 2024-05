Son haftada kader maçları

Süper Lig’de bugün oynanacak maçlar sonunda play-out oynaması kesinleşen Küçük Kaymaklı, Mesarya ve China Bazaar Gençlik Gücü takımlarının ardından dördüncü takımın kim olacağı belli olacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Aksa Futbol Liglerinde sezonun son hafta karşılaşmaları bugün ve yarın oynanacak olan karşılaşmalarla tamamlanacak.Aksa Süper Lig’de üst üstte 5. şampiyonluğu için saatleri sayan Mağusa Türk Gücü, Lefkoşa’da Yenicami’ye konuk olacak.PLAY-OUT OYNAYACAK 4. TAKIM KİM OLACAK?Öte yandan Süper Ligde son hafta maçları sonunda play-out oynayacak 4 takım kesinleşecek. Küçük Kaymaklı, Mesarya ve China Bazaar Gençlik Gücü takımlarının play out oynamaları kesinleşti. Play out oynayacak 4. takım ise Lefke, Larnaka Gençlerbirliği, Yenicami ve Alsancak Yeşilova takımlarından biri olacak.BİRİNCİ LİGDE DÜĞÜM PAZAR GÜNÜ ÇÖZÜLECEKAksa Birinci Ligde ise son hafta maçları sonundan play-off oynayacak 4 takım belirlenecek. Süper Lige direk yükselme şansı oldukça yüksek olan Esentepe, bu şansını kullanamaması durumunda play off oynayacak. Gönyeli’nin de play off oynaması kesinleşti. Çanakkale, Yalova ve Yılmazköy takımlarının da play off oynama şansları yüksek bulunuyor. Binatlı ve Hamitköy de az da play- off oynama umudu taşıyorlar.Öte yandan Düzkaya, Mormenekşe, Lapta, Ozanköy, Maraş ve Geçitkale son haftaya play out oynama tehlikesi yaşayarak girdiler. Düzkaya’ya play out oynamamak için son maçtan 1 beraberlik yeterli olacak. Mormenekşe ise Girne Halk Evi’ni mağlup etmesi durumunda play out oynamayacak. Lapta, Ozanköy, Maraş ve Geçitkale’nin, play out oynamamak için son hafta maçlarını mutlak kazanmaları, rakiplerinin ise puan kaybetmeleri gerekecek.SÜPER LİG 30.HAFTA4 MAYIS 2024, CUMARTESİ16.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Mağusa T.Gücü (Fehim Dayı)16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Türk Ocağı-C.B.Gençlik Gücü (Ferhat Tuna)16.00 Küçük Kaymaklı Şht.Hüseyin Ruso Stadı K.Kaymaklı-Cihangir (Osman Özpaşa)16.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-Pera L.G.Birliği (Kerem Eran)20.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-Doğan T.Birliği (Tufan Çerçioğlu)16.00 Lefke 16 Ağustos Stadı Lefke-Karşıyaka (İsmail Ercan)16.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Yeniboğaziçi (Hakan Ünal)16.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-M.H.Yılmazköy (Utku Hamamcıoğlu)16.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Binatlı (Şakir Azizoğlu)16.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-Mormenekşe (Turgay Misk)16.00 Lapta Şht.Şevket Kadir Stadı Lapta-Hamitköy (Evren Karademir)16.00 Ozanköy Mustafa Özkayım Stadı Ozanköy-Geçitkale (Emre Öztaşlı)16.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-D.C.Çanakkale (Ali Özer)16.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Baf Ü.Yurdu-Düzkaya (Mustafa Öztugay)16.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı Ü.Maraş-M.Değirmenlik (Mehmet Sezener)