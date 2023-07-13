Kuluçka makinesi yangına neden oldu

Gönyeli'de saat 18.00 raddelerinde, Sabah Güneşi Sokak üzerinde bulunan Ali Özyaprak'a ait evin üst katındaki yatak odasında aktif halde bulunan kuluçka makinesinin muhtemelen kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, bir adet kuluçka mekinesi, iki kişilik yatak, bir adet çekyat koltuk , bir adet klima iç ünitesi, 2 komodin , 4 gözlü kıyafet dolabı, alçıpanlar ile odadaki muhtelif eşyalar tamamen yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmekte.