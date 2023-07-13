banner913
banner932
ingde sezon gece yarışıyla devam ediyor
ingde sezon gece yarışıyla devam ediyor
6 0
Gaziveren Çiftlik Evi’nde eğlence tam gaz
Gaziveren Çiftlik Evi’nde eğlence tam gaz
68 0
 
İnönü şehitleri anıldı
İnönü şehitleri anıldı
21 0
6 kategoride toplam 114 parkur geçildi
6 kategoride toplam 114 parkur geçildi
38 0
Meteoroloji Mühendisleri Odası, yeni Ercan'da can güvenliğinden endişeli
Meteoroloji Mühendisleri Odası, yeni Ercan'da can güvenliğinden endişeli
47 0
Hasan Erkek’in “Oyunları Sanat Yapanlar” kitabı çıktı
Hasan Erkek’in “Oyunları Sanat Yapanlar” kitabı çıktı
17 0
Avukat Seyhan Yıldırım’a silahlı saldırı
Avukat Seyhan Yıldırım’a silahlı saldırı
73 0
banner964

Kuluçka makinesi yangına neden oldu

banner476

banner825
Kuluçka makinesi yangına neden oldu
banner960
Gönyeli'de saat 18.00 raddelerinde, Sabah Güneşi Sokak üzerinde bulunan Ali Özyaprak'a ait evin üst katındaki yatak odasında aktif halde bulunan kuluçka makinesinin muhtemelen kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.
Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu, bir adet kuluçka mekinesi, iki kişilik yatak, bir adet çekyat koltuk , bir adet klima iç ünitesi, 2 komodin , 4 gözlü kıyafet dolabı, alçıpanlar ile odadaki muhtelif eşyalar tamamen yanarak zarar gördü. Soruşturma devam etmekte.
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.