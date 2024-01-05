Hakem darbına ağır ceza

KTFF Disiplin Kurulu Asbuzu U16 Ligi 6.Grup müsabakasının bitiş düdüğü sonrasında hakeme saldıran 1461 İskele Trabzonspor’un genç oyuncusuna 15 maç ceza verdi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı karar şöyle:

1) 30.12.2023 tarihinde İskele Cumhuriyet Stadı’nda Pera Larnaka Gençler Birliği SK ile 1461 İskele Trabzonspor arasında oynan Asbuzu U16 Ligi 6.Grup müsabakasının bitiş düdüğüne müteakip 116532 lisans numaralı 1461 İskele Trabzonspor futbolcusu Efe Yanmaz müsabaka hakemine yönelik gerçekleştirmiş olduğu saldırı ve darp fiilleri neticesinde KTFF Soruşturma mercii tarafından DS-11/2023-2024 sayılı sevk kararı ile kurulumuza sevk edilmiştir.

Kurulumuz sevk kararı ışığında hakem raporları incelenmiş ve 1461 İskele Trabzonspor oyuncusu Efe Yanmaz’ın müsabaka hakemine yönelik arka tarafından koşarak sağ eliyle sağ kulağı üzerine yumruk vurmak suretiyle saldırı ve darp eyleminde bulunduğu, polislerin müdahalesi neticesinde uzaklaştırıldığı, müsabaka hakemlerinin polis gözetiminde soyunma odasına gittiği ve yine polis gözetiminde stadı terk ettiği, müsabaka hakeminin darp raporu alarak ilgili oyuncu hakkında poliste şikâyetçi olduğu ve şikâyetinin devam ettiği kurulumuz tarafından tespit edilmiştir.

Dolayısı ile 1461 İskele Trabzonspor oyuncusu 116532 lisans numaralı Efe Yanmaz’ın DT.44’üncü maddesini ihlal etiği gerekçesiyle ilgili oyuncuya DT 44/1/a göre 15 ( On Beş) resmi müsabakadan men edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

