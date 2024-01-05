KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı çiçeklerle karşıladı

Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig B Grubu’nda devreyi lider tamamlayan Fenerbahçe Göksel Çelik Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı devre arası kamp çalışmalarını tamamlamak üzere ülkemize geldi.
05-09 Ocak tarihleri arasında ülkemizde kamp yapacak olan Fenerbahçe Göksel Çelik Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı, Ercan Havaalanı‘nda KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Toykan Özdamar ve Yönetim Kurulu üyeleri çiçeklerle karşıladı.
Fenerbahçe Göksel Çelik TKS Basketbol Takımı kamp programı dahilinde idman çalışmalarının yanı sıra Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile hazırlık maçı da oynayacak. İki takımın hazırlık karşılaşması ise 6 Ocak Cumartesi saat 10.00’da Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşecek.
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