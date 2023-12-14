Haftanın hakemleri açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig ve AKSA 1.Lig’de 13. Hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig’de bu hafta gece maçının oynanmayacağı 13. haftada, Cumartesi 4, Pazar günü 4 maç oynanacak.

Birinci Lig’de ise yine cumartesi günü 4, Pazar günü 4 maç oynanacak.

SÜPER LİG 13.HAFTA

16 Aralık 2023, Cumartesi

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-A.Yeşilova (Ferhat Tuna)

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı Pera L.G.Birliği-Mesarya (Osman Özpaşa)

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Türk Ocağı (Mehmet Sezener)

14.00 Karşıyaka Şengül Törehan Stadı M.Karşıyaka-Çetinkaya (Mustafa Öztugay)

17 Aralık 2023, Pazar

14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-Göçmenköy (Turgay Misk)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-K.Kaymaklı (Utku Hamamcıoğlu)

14.00 Cihangir Stadı Cihangir-Lefke (Zekai Töre)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı China B.G.Gücü-Y.Dumlupınar (Kerem Eran)



BİRİNCİ LİG 13.HAFTA

16 Aralık 2023, Cumartesi

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-Yalova (Hakan Ünal)

14.00 Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı Dem’s Cons.Çanakkale-Gönyeli (Fehim Dayı)

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.Hacıali Yılmazköy-Baf Ü.Yurdu (Tufan Çerçioğlu)

14.00 Değirmenlik Sadık Cemil Stadı M.Değirmenlik-Ozanköy (Şakir Azizoğlu)

17 Aralık 2023, Pazar

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Esentepe (Ali Özer)

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Lapta (Hüseyin Eyyüpler)

14.00 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı Hamitköy-Ünimar Maraş (Abdullah Genç)

14.00 Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı Düzkaya-Geçitkale (Evren Karademir)



