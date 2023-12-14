Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig’de 5. Haftanın hakemleri açıklandı

Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig’de 5. Haftanın programı ve hakemleri açıklandı. Kırmızı Grup’ta üç maçın cumartesi 2 maçın ise Pazar günü oynanacağı 5. Haftada Beyaz Grup’ta ise 2 maç cumartesi üç maç ise Pazar günü oynanacak.



KIRMIZI GRUP

16 Aralık 2023, Cumartesi

14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Northernland Dipkarpaz-Kaplıca Karadeniz 61 (İbrahim Katmer)

10.45 Mehmetçik Stadı Mehmetçik-Tuzlaspor (Serdar Gürpınar)

10.45 Akova Eray Vudalı Stadı German Gold Akova Vuda-Pile (Cenk Aras Özfuttu)

17 Aralık 2023, Pazar

14.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Dörtyol-Zella Estate Yenierenköy (Burak Mandıralı)

10.45 Dörtyol Adem Nural Stadı İncirli-Türkmenköy (Sabriye Atikoğlu)



BEYAZ GRUP

16 Aralık 2023, Cumartesi

10.45 Balıkesir Stadı Gülgün Süt Düzova-Vadili (Serkan Özdenkçi)

10.45 Ortaköy İrsen Küçük Stadı Ortaköy-T.Ersalıcı Dikmen Gücü (Abdullah Genç)

17 Aralık 2023, Pazar

10.45 Zümrütköy Stadı Mevlevi-Bostancı Bağcıl (Yusuf Atlar)

10.45 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı Atoll Kozanköy-Karaoğlanoğlu (Olgun Canik)

14.00 Denizli Bilal İyigün Stadı Denizli-Demirhan (Halil Atlar)

