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Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig’de 5. Haftanın hakemleri açıklandı

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Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig’de 5. Haftanın hakemleri açıklandı
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Digitürk Kıbrıs BTM 1. Lig’de 5. Haftanın programı ve hakemleri açıklandı. Kırmızı Grup’ta üç maçın cumartesi 2 maçın ise Pazar günü oynanacağı 5. Haftada Beyaz Grup’ta ise 2 maç cumartesi üç maç ise Pazar günü oynanacak.
 
KIRMIZI GRUP
16 Aralık 2023, Cumartesi
14.00 Yenierenköy 8 Ağustos Stadı Northernland Dipkarpaz-Kaplıca Karadeniz 61 (İbrahim Katmer)
10.45 Mehmetçik Stadı Mehmetçik-Tuzlaspor (Serdar Gürpınar)
10.45 Akova Eray Vudalı Stadı German Gold Akova Vuda-Pile (Cenk Aras Özfuttu)
17 Aralık 2023, Pazar
14.00 Dörtyol Adem Nural Stadı Dörtyol-Zella Estate Yenierenköy (Burak Mandıralı)
10.45 Dörtyol Adem Nural Stadı İncirli-Türkmenköy (Sabriye Atikoğlu)
 
BEYAZ GRUP
16 Aralık 2023, Cumartesi
10.45 Balıkesir Stadı Gülgün Süt Düzova-Vadili (Serkan Özdenkçi)
10.45 Ortaköy İrsen Küçük Stadı Ortaköy-T.Ersalıcı Dikmen Gücü (Abdullah Genç)
17 Aralık 2023, Pazar
10.45 Zümrütköy Stadı Mevlevi-Bostancı Bağcıl (Yusuf Atlar)
10.45 Kozanköy Raif Rauf Denktaş Stadı Atoll Kozanköy-Karaoğlanoğlu (Olgun Canik)
14.00 Denizli Bilal İyigün Stadı Denizli-Demirhan (Halil Atlar)
 
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