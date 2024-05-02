Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 27-28 Nisan 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Red7Oil U14 Ligi ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

2 Maç: Altan Aki (Geçitkale)

1 Maç:Adahan Taşoğlu (Geçitkale), Arif Tarım (Girne Halk Evi), Berkay Yiğit Yücel (Ünimar Maraş), Erhan Şahin Kendirci (Düzkaya), Hadison Achiri Kengne (Türk Ocağı Limasol), İlker Ateş (Hamitköy), Mejdi Direniş (Alsancak Yeşilova), Sahil Malek (Doğan Türk Birliği), Samir Bayraktar (China Bazaar Gençlik Gücü), Semih Arslan (Esentepe KKSK), Volkan Mert Nalbant (Girne Halk Evi), Yusuf Elma (Gönyeli)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç Cemal Seyitler (Lefke ) ,Cemal Yazır (Yenicami),Murat Aslan (Yalova)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Ahmet Güliçli-Girne Halk Evi

Ali Bayır-Yeniboğaziçi DSK

Arda Eren Metin-Doğan Türk Birliği

Aydın Gül-Yalova SK

Aydın Karadaş-Lapta TBSK

Ayhan Karakuyu-Mormenekşe GBSK

Berkem Saydağ-Yeniboğaziçi DSK

Boran Çağman-Yenicami AK

Deniz Kibar-Esentepe KKSK

Emre Nazik-Küçük Kaymaklı TSK

Erol Emelce-China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Gökhan Altun-Yeniboğaziçi DSK

Hakan Şahan-Türk Ocağı Limasol

Hasan Ulukök-Miracle Değirmenlik SK

Hürol Bayrakçı-Ünimar Maraş GSK

Mehmet Okur-Düzkaya KOSK

Mehmet Sert-China Bazaar Gençlik Gücü TSK

Oğulcan Şengül-Mesarya SK

Okan Göktürk-Mesarya SK

Rifat Öztezer-Lefke TSK

Serkan Zeyin-Düzkaya KOSK

Sertaç Özbil-Binatlı YSK

Yunus Kalaycı-Dem s Cons. Çanakkale TSK

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 28.04.2024 tarihinde Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda oynanan M. Hacıail Yılmazköy SK – Lapta TBSK AKSA 1.Lig müsabakasında rakip takım futbolcusunu önce iterek daha sonra da meydana gelen kargaşa esnasında yumruk vurarak darp ettiği raporlardan tespit edilen Lapta TBSK 101675 lisans numaralı futbolcusu Necip Birinci’ye DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı 44(1)(a) uyarınca 5 (beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

