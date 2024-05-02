Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 27-28 Nisan 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Red7Oil U14 Ligi ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
2 Maç: Altan Aki (Geçitkale)
1 Maç:Adahan Taşoğlu (Geçitkale), Arif Tarım (Girne Halk Evi), Berkay Yiğit Yücel (Ünimar Maraş), Erhan Şahin Kendirci (Düzkaya), Hadison Achiri Kengne (Türk Ocağı Limasol), İlker Ateş (Hamitköy), Mejdi Direniş (Alsancak Yeşilova), Sahil Malek (Doğan Türk Birliği), Samir Bayraktar (China Bazaar Gençlik Gücü), Semih Arslan (Esentepe KKSK), Volkan Mert Nalbant (Girne Halk Evi), Yusuf Elma (Gönyeli)
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
1 Maç Cemal Seyitler (Lefke ) ,Cemal Yazır (Yenicami),Murat Aslan (Yalova)
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Ahmet Güliçli-Girne Halk Evi
Ali Bayır-Yeniboğaziçi DSK
Arda Eren Metin-Doğan Türk Birliği
Aydın Gül-Yalova SK
Aydın Karadaş-Lapta TBSK
Ayhan Karakuyu-Mormenekşe GBSK
Berkem Saydağ-Yeniboğaziçi DSK
Boran Çağman-Yenicami AK
Deniz Kibar-Esentepe KKSK
Emre Nazik-Küçük Kaymaklı TSK
Erol Emelce-China Bazaar Gençlik Gücü TSK
Gökhan Altun-Yeniboğaziçi DSK
Hakan Şahan-Türk Ocağı Limasol
Hasan Ulukök-Miracle Değirmenlik SK
Hürol Bayrakçı-Ünimar Maraş GSK
Mehmet Okur-Düzkaya KOSK
Mehmet Sert-China Bazaar Gençlik Gücü TSK
Oğulcan Şengül-Mesarya SK
Okan Göktürk-Mesarya SK
Rifat Öztezer-Lefke TSK
Serkan Zeyin-Düzkaya KOSK
Sertaç Özbil-Binatlı YSK
Yunus Kalaycı-Dem s Cons. Çanakkale TSK
KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI
1) 28.04.2024 tarihinde Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı’nda oynanan M. Hacıail Yılmazköy SK – Lapta TBSK AKSA 1.Lig müsabakasında rakip takım futbolcusunu önce iterek daha sonra da meydana gelen kargaşa esnasında yumruk vurarak darp ettiği raporlardan tespit edilen Lapta TBSK 101675 lisans numaralı futbolcusu Necip Birinci’ye DT 44 (1)’in ihlalinden dolayı 44(1)(a) uyarınca 5 (beş) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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