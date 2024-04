Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 20-21-22 Nisan 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Red7Oil U14 Ligi ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;



KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Eren Akdöner (Düzkaya KOSK), Eren Aygün (Ozanköy SK), Feroş Korkusuz (Vadili TÇBSK), Hasan Çapur (Gönyeli SK), Mustafa Ayoğlu (Türk Ocağı Limasol), Mustafa Kayısıcı (Mesarya SK),

2 Maç: Mail İbrahim Aydöner (Girne Halk Evi), Mustafa Kemal Atlar (Çetinkaya TSK)

3 Maç: Asrın Alican Sönmez (Yalova SK), Efe Furkan Cansever (Taşkent TSK), Mustafa Yıldırım (Girne Halk Evi), Nikita Konevin (Pera L. Gençler Birliği SK),, Osita Kingsley Obiekwe (Çetinkaya TSK), Tuncay Ece (Dörtyol SK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Ahmet Yurt (Ozanköy SK), Hasan Altınmakas (Baf Ülkü Yurdu), Necati Çoban (Düzkaya KOSK), Tolgan Altıntaç (Baf Ülkü Yurdu), Umut Güden (Mesarya SK)

3 Maç: Muhammed Ensar Bek (Alsancak Yeşilova SK), Önder Seren Mutsuzlar (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK), Özkan Gaziler (Türkmenköy ASK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Adnan Yalluri Revan (Binatlı), Ahmet Gök (Esentepe), Ahmet Kara(Karşıyaka), Ali Uysal (Lefke), Asrın Çeribaşı(Küçük Kaymaklı) Berkay Emirkan(Cihangir), Burak Karabacak (Esentepe), Can Babahan (Miracle Değirmenlik), Cemil Awwad (Geçitkale), Egehan Karadağ (Mormenekşe), Ersal Hafız( M. Hacıali Yılmazköy), Hakkı Görkem Seviş(Lapta) Hakkı Günsay (Küçük Kaymaklı), Hasan Hüseyin Ölmez (Mesarya) Hüseyin Şeref (Yeniboğaziçi), İbrahim Kunur(Ozanköy), Kyan Kamal Harrel (Karşıyaka), Mehmet Can İşlek(Hamitköy), Mehmet Emin Öztürk( Ünimar Maraş), Mehmet Enes Alkış(Gönyeli), Mehmet Kuşcu (Düzkaya), Mehmet Mustafa Tanık(Lapta), Mehmet Yardımcı(Dem s Cons. Çanakkale), Murat Yasir Altınay (M. Hacıali Yılmazköy), Nurullah Yıldız (Türk Ocağı), Oben Kuzey Kaya (Geçitkale), Onur Konuğuş (Baf Ülkü Yurdu), Selçuk Sergeç( Cihangir), Seymen Tufan Keleş(Geçitkale),Tamer Cem Haddur(Alsancak Yeşilova) Zafer Emre Taşkın (Ozanköy).