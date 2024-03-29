Gençlik Gücü, Mehmet Sezener atamasından rahatsız

Aksa Süper Lig ekibi C. B. Gençlik Gücü yönetimi bugün lider Cihangir ile deplasmanda oynayacakları maçın hakem atamasından rahatsız olduklarını yaptıkları bir basın açıklamasıyla duyurdu. Gençlik Gücü yönetimi, Northernland Kıbrıs Kupasında yanlı düdükleri nedeniyle Cihangir karşısında kupadan elenmelerine neden oldukları iddiasıyla suçladıkları hakem Mehmet Sezener’in şiddetle puana ihtiyaçlı oldukları bir hafta da yine bir Cihangir maçına görevlendirilmesini manidar bulduklarını açıkladı.

Gençlik Gücü yönetiminin basın duyurusu şöyle:

“Kamuoyunun Dikkatine,

Yaklaşık iki ay önce Northernland Kıbrıs Kupasında Cihangir'e karşı oynadığımız karşılaşmada, yanlı düdükler ve tüm kamuoyunun hem fikir olduğu verilmeyen penaltımız sonucunda kupadan elenmemize sebep olan hakem MEHMET SEZENER, yine bizler için kritik olan Aksa Süper Lig 25. Hafta maçına her ne hikmetse yine Cihangir maçına ve üstelik de deplasmanda oynayacağımız, Cihangir’in de kulübümüzün de şiddetle puana ihtiyacı olduğu bu karşılaşmaya atanmıştır.

KTFF’ye, Kıbrıs Kupasındaki yanlı düdük ve yönetiminden dolayı Mehmet Sezener'işikayet etmiş, mümkün mertebe bizim maçlara atanmaması için dikkatli olunmasını istememize rağmen, başka hakem yokmuş gibi yine Cihangir ile oynayacağımız maça atanmıştır.

30 Mart 2024 tarihinde Cihangir Stadı‘nda oynayacağımız karşılaşmayı daha dikkatli bir gözle izleyeceğimizi ve Mehmet Sezener’in ne kadar adil bir karşılaşma yönetebileceğini izleyeceğimizi ve bu hakem atamasından duyduğumuz rahatsızlığı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.

CB Gençlik Gücü TSK

Başkan ve Yönetim Kurulu”



