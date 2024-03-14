Hafta iki gece maçıyla başlıyor

Aksa Süper Lig’de bu akşam Gazimağusa’da liderin takipçisi Mağusa Türk Gücü ile 3. sıradaki T. H. Dumlupınar, Lefkoşa’da ise Göçmenköy ile K.Kaymaklı haftanın açılış maçlarında kozlarını paylaşacaklar

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 23. Hafta heyecanı bu akşam Süper Lig’de oynanacak olan 2 maçıyla başlayacak.

Süper Lig’de bu akşam liderin takipçisi Mağusa Türk Gücü ile 3. sıradaki T. H. Dumlupınar Gazimağusa Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda kozlarını paylaşacak. Gecenin diğer karşılaşması ise Lefkoşa ekipleri Göçmenköy ile K.Kaymaklı arasında Atatürk Stadı’nda oynanacak.

MTG-Dumlupınar maçının sonucu zirveyi, Göçmenköy – K.Kaymaklı arasındaki mücadelenin sonucu ise alt sıraları yakından ilgilendiriyor.

Süper Lig’de 23. Haftanın diğer karşılaşmalarından 4 tanesi Cumartesi günü iki tanesi ise Pazar günü oynanacak.

Lig lideri Cihangir, Cumartesi günü ligin dibine demir atan Yeniboğaziçi’ne konuk olacak.

BİRİNCİ LİG LİDERİ ÇANAKKALE DEPLASMANINDA

Aksa 1. Ligin 23. Haftasında ise beş maç Cumartesi 3 maç ise Pazar günü oynanacak. Lig lideri M. Değirmenlik, süper lig hedefinde olan Dem’s Cons. Çanakkale’ye konuk olacak. Bu maç Cumartesi günü oynanacak. Liderin takipçilerinden Gönyeli evinde Ozanköy’ü, Esentepe ise Lapta’yı konuk edecek.

Aksa Süper Lig ve 1. Lig’de 23. Hafta programı ve hakemleri şöyle:

Süper Lig

BUGÜN

18.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Göçmenköy-K.Kaymaklı (Turgay Misk)

18.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı Mağusa T.Gücü-T.H.Dumlupınar (Utku Hamamcıoğlu)

16 MART 2024, CUMARTESİ

14.00 Yeniboğaziçi Osman Ergün Mehmet Stadı Yeniboğaziçi-Cihangir (Ferhat Tuna)

14.00 Lefkoşa Atatürk Stadı Yenicami-Lefke (Mehmet Sezener)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Doğan T.Birliği-China B.G.Gücü (Kerem Eran)

14.00 İskele Cumhuriyet Stadı Pera L.G.Birliği-Karşıyaka (Şakir Azizoğlu)

17 MART 2024, PAZAR

14.00 Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı A.Yeşilova-T.Ocağı (Hakan Ünal)

14.00 Paşaköy Hasan Onalt Stadı Mesarya-Çetinkaya (Hüseyin Eyyüpler)



1.LİG

16 Mart 2024, Cumartesi

14.00 Yılmazköy Mustafa Üçöz Stadı M.H.Yılmazköy-Hamitköy (Ali Özer)

14.00 Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı Yalova-Baf Ü.Yurdu (Mustafa Torun)

14.00 Gazimağusa Dr.Fazıl Küçük Stadı D.C.Çanakkale-M.Değirmenlik (Mustafa Öztugay)

14.00 Esentepe Erdal Barut Stadı Esentepe-Lapta (Abdullah Genç)

14.00 Gönyeli Stadı Gönyeli-Ozanköy (Hüseyin Özkan)

17 Mart 2024, Pazar

14.00 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı Binatlı-Düzkaya (Burak Mandıralı)

14.00 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı Girne H.Evi-Ü.Maraş (Fatih Bardakçıoğlu)

14.00 Mormenekşe Cemal Balses Stadı Mormenekşe-Geçitkale (İsmail Ercan)



