Yollar cana doymuyor

Lefkoşa - Mağusa anayolunun İnönü Kavşağı ile Turunclu Kavşağı arasında iki aracın yüz yüze çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi hayatını kaybetti.
Polisten verilen bilgiye göre kaza, saat 21:20 raddelerinde, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, Ahmet LATİF (E-76), yönetimindeki JC 450 plakalı araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada İnönü kavşağına 500 metre kala dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüje düşüp takla atarak karşı şeride geçmesi sonucu o esnada Gazimağusa istikametinden soldan birinci şerit içerisinde Lefkoşa istikametine doğru seyreden Umut BARAN (E-23) yönetimindeki LF 848 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmasıyla yaşandı.
Kaza sonucu JC 450 plakalı araç sürücüsü İnönü'de sakin Ahmet LATİF olay yerinde yaşamını yitirdi.
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