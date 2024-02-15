Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 9-12 Şubat 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Puma Kadınlar Ligi ve Asbuzu U16 Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Berk Kaya (Pera L. Gençler Birliği SK), Arda Yıldız (Çetinkaya TSK), Furkan Döşoğlu (Pera L. Gençler Birliği SK), Aryan Zareiyan (Yeniboğaziçi DSK), Aydın Karadaş (Lapta TBSK), Salih Sakallı (Hamitköy ŞHSK)

2 Maç: Sıtkı Çakmak (Pera L. Gençler Birliği SK), Mehmetali İlkbahar (Yalova SK),

3 Maç: Asrın Çeribaşı (Küçük Kaymaklı TSK), Mehmet Enes Alkış (Gönyeli SK), Samet Yakup Kurt (Ünimar Maraş GSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Yusuf Serçin (Yalova SK), Üney Bensel (Gönyeli SK), Önder Seren Mutsuzlar (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Koral Saymaz (Doğan Türk Birliği), Arda Kortay (Küçük Kaymaklı), Ali Savaşan (Doğan Türk Birliği), Serkan Zeyin (Düzkaya), Ahmet Sönmez (Doğan Türk Birliği), Mikail Sivri (Cihangir), Mehmet Ergün Çekiç (Ünimar Maraş), Kadir Çetinkaya (Göçmenköy), Emre Mutlu (Esentepe), Ahmet Sezer Artan (Lapta), Sezgin Dağ (Girne Halk Evi), Mustafa Vardi (Miracle Değirmenlik)

Erdem Zekioğulları (Binatlı), Nehir Cantaş (Mağusa Türk Gücü)

Şahin Erol (Mormenekşe), Ali Tüfekçi (Düzkaya), Ahmet Havutçu (Pera L. Gençler Birliği), Onur Demir (Alsancak Yeşilova), Muhammet Kaynarca (Alsancak Yeşilova), Alperen Okur (Geçitkale), Ender İdris Yıldırım (Ünimar Maraş), Hüseyin Aynalı (Mormenekşe), Hasan Mulla (Ozanköy)

Ayer Dora (Lefke), İbrahim Yakıt (Çetinkaya), Ahmet Üney Bensel (Gönyeli)

Nikita Konevin (Pera L. Gençler Birliği), Ebubekir Çelebi (Girne Halk Evi)

Mert Nurel (Alsancak Yeşilova), Kemal Poyrazoğlu (Lefke), Hafez Ganjali (Dem’s Cons. Çanakkale), Abu Dumbuya (China Bazaar Gençlik Gücü)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1. 11/02/2024 tarihinde Düzkaya K.O.S.K. ile Esentepe K.K.S.K. arasında oynanan AKSA I.Lig müsabakasında 112833 lisans numaralı Esentepe K.K.S.K. oyuncusu Gökdeniz Kol rakip takım oyuncusuna yönelik saldırı girişimi nedeniyle DS-13/2023-2024 sevk numarasıyla Kurulumuza sevk edilmiştir.

Kurulumuz sevk edilen olaya ilişkin raporları tetkik ve tezekkür etmiştir. Raporlar ışığında ilgili oyuncunun sahay teller üzerinden atlayarak girdiğini, rakip takım oyuncusuna yönelik koştuğunu fakat herhangi bir saldırı veya darp eylemi gerçekleştirmediği ve teşebbüs aşamasında kaldığı tespit edilmiştir.

Dolayısı ile Esentepe K.K.S.K. oyuncusu Gökdeniz Kol’un, DT 44’ü ihlal ettiğine ve DT 44/1/a uyarınca 3 (Üç) resmi müsabakadan men edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

2. Kurulumuz 08/02/2024 tarihinde KTFF’ye hitaben kaleme almış olan Yalova S.K. itiraz müracaatını da değerlendirmiştir. Yapmış olduğumuz değerlendirmede 04/02/2024 tarihinde Güzelyurt Sentetik sahasında oynanan Yalova S.K. – M.H.A. Yılmazköy A2 karşılaşmasında ceza verilen oyuncuların isimlerinin hakem raporlarına sehven hatalı yazıldığını tespit etmiştir. Dolayısı ile verilen cezaları yeniden takdir etmek gerekmektedir. İşbu durumda 115412 lisans numaralı Yalova S.K. oyuncusu Eren Tip’e 5 (Beş) resmi müsabakadan men cezası ve 114258 lisans numaralı Yalova oyuncusu Mehmetali Cemal Poyrazer’e 1 (Bir ) resmi müsabakadan men cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



