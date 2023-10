Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 20-23 Ekim 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: DeverAkeemOrgill (Doğan Türk Birliği), Ercan Samancıoğlu (Mesarya SK), İbrahim Güder (Miracle Karşıyaka ASK), Furkan Doğru (Küçük Kaymaklı TSK), Ertan Habeşoğlu (Yeniboğaziçi DSK), Kürşat Çil (Ozanköy SK), Burak Tümkan (Esentepe KKSK), Deniz Kibar (Esentepe KKSK)Ümit Genç (Düzkaya KOSK), Enes Taşkıran (Ünimar Maraş GSK), Fatin Çeker (Baf Ülkü Yurdu)

2 Maç:Yunus Yeşilırmak (Cihangir GSK)

3 Maç: Süleyman Kürklü (Alsancak Yeşilova SK), Ahmet Havutçu (Pera L. Gençler Birliği SK), Ahmet Ok (Esentepe KKSK)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç:Sait Uzun (Mesarya SK), İbrahim Gömeç (Yeniboğaziçi DSK), Suat Erosal (ChinaBazaar Gençlik Gücü), Uğur Hudut (Binatlı YSK)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OLAN FUTBOLCULAR

Necip Birinci (Lapta TBSK)

Aziz Özsakallı (Binatlı YSK)

Mustafa Kabişteke (Miracle Karşıyaka ASK)

Yusuf Balıkçı (Miracle Karşıyaka ASK)