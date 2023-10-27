Ayın başarılı antrenörleri ödüllendiriliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu başkanlığındaki yönetimi geçtiğimiz sezon başlatılan liglerdeki başarılı antrenörleri ödüllendirmeye bu sezonda (2023-2024) devam ediyor. Yönetim almış olduğu kararla bu sezon 5 haftalık değerlendirmenin ardından ayın başarılı antrenörlerini belirleme kararı aldı. Aksa liglerinde geride kalan 5 haftalık periyotta takımlarında başarılı olan antrenörleri belirleyerek ödüllendiriyor.

6 TAKIMDA GÖREV YAPAN ANTRENÖRLER

Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği yönetimi tarafından ayın başarılı antrenörlerin belirlendiği Aksa süper ligde Yonpaş Dumlupınar, Cihangir, Aksa 1. ligde Miarcle Değirmenlik, Aksa A2 süper ligde Mağusa Türk Gücü, Yonpaş Dumlupınar, Aksa 1. lig A2’de Dem’sCons. Çanakkale takımlarında görev yapan toplam 18 antrenör ayın başarılı antrenörleri olarak ödül alacak.

Sports Market, Uhlsport, ChinaBazaar Sponsorluğunda Ödüller Veriliyor

Antrenörler Derneği tarafından belirlenen ayın başarılı antrenörleri ödülleri Sports Market, Uhlsport, ChinaBazaar sponsorluğunda 1 Kasım Çarşamba akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği lokalinde (Lefkoşa Merkez) gerçekleştirilecek olan ayın başarılı antrenörler ödül töreni saat 19.00 da yapılacak. Ödül töreninde ayın başarılı antrenörlerine ödülleri Kuzey Kıbrıs Türk Futbol Antrenörleri Derneği (KKTFAD) Hasan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri tarafından verilecek.

Aksa Futbol Liglerinde ayın başarılı antrenörleri olarak belirlenen ve ödül alacak olan teknik adamlar şöyle.

AKSA SÜPER LİG

Yonpaş Dumlupınar

Teknik direktör Evren Bahtıkara, yardımcı antrenörler Adem Ertem, Mete Ünlücan, Sabri Deniz, kaleci antrenörü Hüseyin Mertol.

Cihangir

Teknik direktör Toygar Davulcu, yardımcı antrenör Oğuz Karayel, antrenörü Özalp Sarıcaoğlu.

AKSA 1. LİG

Mircle Değirmenlik

Teknik direktör Özgü Bayraktar, yardımcı antrenör Talat Dağer, kaleci antrenörü Ali Duvarcı.

AKSA A2 SÜPER LİG

Mağusa Türk Gücü

Teknik direktör Talat Şentürk, Antrenör Ali Samancıoğlu, kaleci Önem Fenercioğlu.

Yonpaş Dumlupınar

Antrenör Murat Çoban, antrenör Hüseyin Kayalılar, kaleci antrenörü Ali Can.

AKSA A2 1. LİG

Dem’sCons. Çanakkale

Antrenör Oğuzhan Çil.

