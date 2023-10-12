Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 6-9 Ekim 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Hamis Çakır (Alsancak Yeşilova SK) 3 Maç
Ümitcan Babahan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) 1 Maç
Emre Soytürk (Doğan Türk Birliği) 1 Maç
Zihni Temelci (Mağusa Türk Gücü) 1 Maç
Eyyüp Öztep (Türk Ocağı Limasol) 2 Maç
Doğan Şakalak (Alsancak Yeşilova SK) 1 Maç
Mustafa Korkmaz (Mesarya SK) 1 Maç
Osman Gürgöze (Girne Halk Evi) 1 Maç
Mehmet Çavuş (Geçitkale GSK) 1 Maç
Eser Yücel (Hamitköy ŞHSK) 1 Maç
Hasan Kaya (Baf Ülkü Yurdu) 3 Maç
Arda Serbülent (Ünimar Maraş GSK) 3 Maç
Can Babahan (Miracle Değirmenlik SK) 1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
Hüseyin Yaralıoğlu (Düzkaya KOSK) 2 Maç
Ali Gülhan (Yonpaş Dumlupınar TSK) 1 Maç
Koray Ozansoy (Lapta TBSK) 1 Maç
Erdoğan Emiroğulları (Doğan Türk Birliği) 1 Maç
Ergin Elsiz (Mesarya SK) 2 Maç
Abdullah Özerinç (Mormenekşe GBSK) 1 Maç
İbrahim Gömeç (Yeniboğaziçi DSK) 1 Maç
KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI
1) 07.10.2023 tarihinde Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanan Mesarya SK – Miracle Karşıyaka ASK AKSA Süper Lig müsabakasının devre arası düdüğünün hakem tarafından çalınması ile birlikte Miracle Karşıyaka ASK teknik heyeti ile kulüp başkanı Umut Düzdaban’ın sahaya girerek itirazlarda bulunmuş olduğu, hakem ve gözlemci raporlarından tespit edilmiştir. Mezkûr disiplin ihlalinin gerçekleştiği hususunda kanaate varan KTFF Disiplin Kurulu, Disiplin Talimatı’nun 80 (5) maddesi uyarınca, konunun KTFF başkanlığına bildirilmesine ve gerekli soruşturmanın yapılmasına karar verdi.
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