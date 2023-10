Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 6-9 Ekim 2023 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Hamis Çakır (Alsancak Yeşilova SK) 3 Maç

Ümitcan Babahan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) 1 Maç

Emre Soytürk (Doğan Türk Birliği) 1 Maç

Zihni Temelci (Mağusa Türk Gücü) 1 Maç

Eyyüp Öztep (Türk Ocağı Limasol) 2 Maç

Doğan Şakalak (Alsancak Yeşilova SK) 1 Maç

Mustafa Korkmaz (Mesarya SK) 1 Maç

Osman Gürgöze (Girne Halk Evi) 1 Maç

Mehmet Çavuş (Geçitkale GSK) 1 Maç

Eser Yücel (Hamitköy ŞHSK) 1 Maç

Hasan Kaya (Baf Ülkü Yurdu) 3 Maç

Arda Serbülent (Ünimar Maraş GSK) 3 Maç

Can Babahan (Miracle Değirmenlik SK) 1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Hüseyin Yaralıoğlu (Düzkaya KOSK) 2 Maç

Ali Gülhan (Yonpaş Dumlupınar TSK) 1 Maç

Koray Ozansoy (Lapta TBSK) 1 Maç

Erdoğan Emiroğulları (Doğan Türk Birliği) 1 Maç

Ergin Elsiz (Mesarya SK) 2 Maç

Abdullah Özerinç (Mormenekşe GBSK) 1 Maç

İbrahim Gömeç (Yeniboğaziçi DSK) 1 Maç

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 07.10.2023 tarihinde Paşaköy Hasan Onalt Stadı’nda oynanan Mesarya SK – Miracle Karşıyaka ASK AKSA Süper Lig müsabakasının devre arası düdüğünün hakem tarafından çalınması ile birlikte Miracle Karşıyaka ASK teknik heyeti ile kulüp başkanı Umut Düzdaban’ın sahaya girerek itirazlarda bulunmuş olduğu, hakem ve gözlemci raporlarından tespit edilmiştir. Mezkûr disiplin ihlalinin gerçekleştiği hususunda kanaate varan KTFF Disiplin Kurulu, Disiplin Talimatı’nun 80 (5) maddesi uyarınca, konunun KTFF başkanlığına bildirilmesine ve gerekli soruşturmanın yapılmasına karar verdi.