Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 29-30 Ekim 2022 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili aldığı kararları açıkladı.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;



KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Batuhan Arslan (Çetinkaya TSK) Muhammet Bişar Aykut (ChinaBazaar Gençlik Gücü), Süleyman Kürklü (Merit Alsancak Yeşilova ), Vasfi Gül (Doğan Türk Birliği), Mehmet Karataş (Göçmenköy), Övgü İzci (Yenicami), ErsenalBahadi (Lapta), Hasan Bayandursun (Ünimar Maraş), Talat Dağer (Miracle Karşıyaka) Yarkın Şahinsoy (Mormenekşe)

2 Maç: Ömer Engin Gül (Merit Alsancak Yeşilova), Emirali Babahan (Miracle Değirmenlik)

3 Maç: Osman Bölükbaşı Kuvat (Miracle Karşıyaka)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: Irmak Asena Karadağ (MeritA.Yeşilova )

2 Maç: Berkan Canatan (Mormenekşe)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Hüseyin Sadıklar (Göçmenköy)

Zübeyir Elmazoğlu (Yeniboğaziçi)

Süleyman Özoğul (Dörtyol SK)

Saadettin Özinançlı (M. HacıaliYılmazköy

Aydın Gül (Yalova)

Salih Can Gül (Doğan Türk Birliği)

