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Yalova - Düzkaya maçı Cihangir’de oynanacak

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Yalova - Düzkaya maçı Cihangir’de oynanacak
Disiplin Kurulu Kararları sonrasında 1 maç saha kapatma cezasına çarptırılan Yalova’nın 5 Kasım 2022 Cumartesi günü iç sahada oynayacağı Düzkaya karşılaşması Yalova'nın cezası sebebiyle Cihangir Stadı'na alındı. Karşılaşmanın başlama tarihinde herhangi bir değişiklik olmayacağı bildirildi.
 
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