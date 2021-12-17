Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI Mehmet Gürlü (MTG)2 Maç Gökhan Özer (Küçük Kaymaklı)3 Maç RifatHacıarifoğlu (Hamitköy)3 Maç Yasin Açıkel (Yenicami AK)3 Maç Osman Şanverdi (Dumlupınar)1 Maç Selahattin Akar (MTG)2 Maç Barış Dolu (Mağusa Türk Gücü)1 Maç AnıljanJorayev (MTG)3 Maç Burak Tümkan (Esentepe)1 Maç Fırat Kulle (Görneç KSK)3 Maç Levent Akçagil (Görneç KSK)1 Maç Murat Kılınç (ChinaBazaar GG)1 Maç Umutcan Tuna (Çetinkaya TSK)1 Maç Halit Çulcu (Esentepe KKSK)1 Maç Osman Çil (SFC Dörtyol SK)1 Maç Efe Öztanoğlu (Değirmenlik)1 Maç Kaan Zurnacılar (Yeniboğaziçi)2 Maç TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ Ahmet Sakallı (Hamitköy ŞHSK)2 Maç Hüseyin Yaralıoğlu (Düzkaya)3 Maç Ahmet Kiracı (Karşıyaka ASK)3 Maç

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 11-12 Aralık 2021 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;