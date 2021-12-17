Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
|KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
|Mehmet Gürlü (MTG)2 Maç
|Gökhan Özer (Küçük Kaymaklı)3 Maç
|RifatHacıarifoğlu (Hamitköy)3 Maç
|Yasin Açıkel (Yenicami AK)3 Maç
|Osman Şanverdi (Dumlupınar)1 Maç
|Selahattin Akar (MTG)2 Maç
|Barış Dolu (Mağusa Türk Gücü)1 Maç
|AnıljanJorayev (MTG)3 Maç
|Burak Tümkan (Esentepe)1 Maç
|Fırat Kulle (Görneç KSK)3 Maç
|Levent Akçagil (Görneç KSK)1 Maç
|Murat Kılınç (ChinaBazaar GG)1 Maç
|Umutcan Tuna (Çetinkaya TSK)1 Maç
|Halit Çulcu (Esentepe KKSK)1 Maç
|Osman Çil (SFC Dörtyol SK)1 Maç
|Efe Öztanoğlu (Değirmenlik)1 Maç
|Kaan Zurnacılar (Yeniboğaziçi)2 Maç
|TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
|Ahmet Sakallı (Hamitköy ŞHSK)2 Maç
|Hüseyin Yaralıoğlu (Düzkaya)3 Maç
|Ahmet Kiracı (Karşıyaka ASK)3 Maç