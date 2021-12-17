Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 11-12 Aralık 2021 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi. 
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Mehmet Gürlü (MTG)2 Maç
Gökhan Özer (Küçük Kaymaklı)3 Maç
RifatHacıarifoğlu (Hamitköy)3 Maç
Yasin Açıkel (Yenicami AK)3 Maç
Osman Şanverdi (Dumlupınar)1 Maç
Selahattin Akar (MTG)2 Maç
Barış Dolu (Mağusa Türk Gücü)1 Maç
AnıljanJorayev (MTG)3 Maç
Burak Tümkan (Esentepe)1 Maç
Fırat Kulle (Görneç KSK)3 Maç
Levent Akçagil (Görneç KSK)1 Maç
Murat Kılınç (ChinaBazaar GG)1 Maç
Umutcan Tuna (Çetinkaya TSK)1 Maç
Halit Çulcu (Esentepe KKSK)1 Maç
Osman Çil (SFC Dörtyol SK)1 Maç
Efe Öztanoğlu (Değirmenlik)1 Maç
Kaan Zurnacılar (Yeniboğaziçi)2 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
Ahmet Sakallı (Hamitköy ŞHSK)2 Maç
Hüseyin Yaralıoğlu (Düzkaya)3 Maç
Ahmet Kiracı (Karşıyaka ASK)3 Maç
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