Disiplin Kurulu, Gençler Birliği’nin itirazını kabul etmedi

Disiplin Kurulu, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübünün Bostancı Bağcıl’ın Türkiyeli futbolcu kuralına uymadığı yönündeki itirazını reddetti

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübünün Bostancı Bağcıl’ınTürkiyeli futbolcu kuralına uymadığı yönündeki itirazını değerlendirdi.

Disiplin Kurulu, Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübünün itirazını redderken,şu açıklamayı yaptı:

“Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübünün 27/11/2021 tarihinde Doğancı Emek stadında oynanan Bostancı Bağcıl S.K. – Larnaka Gençler Birliği müsabakasında kurallar gereği maç varakasına 1. T.C.’li futbolcu yazılması gerekirken 116164 lisans numaralı Azad Tay ve 114959 lisans numaralı Üstüncan Elmas olmak üzere yabancı futbolcu statüsünde 2 futbolcu yazıldığı yönündeki itirazı Kurulumuzca değerlendirilmiştir.

Bostancı Bağcıl’ın savunması ve Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübünün sözlü itiraz ve savunmaları değerlendirilmiştir. Bu meselede 114959 lisans numaralı Üstüncan Elmas’ın 2018-2019, 2019-2020 ve 2021-2022 sezonlarında Bostancı Bağcıl Spor Kulübünde lisanslı olarak futbol oynadığı hususunda bulgusunda bulunuruz. KTFF Amatör Yerli Futbolcu Transfer ve Tescil Talimatı md.II /A yerli statü kazanılma statüsünü düzenlemekle birlikte 2019-2020 sezonunun pandemi koşulları ve yasal kısıtlamalar nedeniyle tamamlamadan oynanmış olan maçlar dikkate alınarak son 8 maçın oynanmadan, sezonun bittiğinin tescil edildiği gerçeğinden hareketle bu durumun futbolcu ve kulüplerin mağduriyet yaşamasına ya da hak kaybına uğramasına sebebiyet vermemesi maksadıyla alınmış olan 18/06/2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı dikkate alındığında, ilgili sporcunun karar kapsamında yeni 2018-2019 ve 2019-2020 futbol sezonlarında lisanslı konumunda olduğu hususunda bulgu da buldu.

Yine mezkûr kararın içeriği incelendiği ve yönetim kurulu temsilcisinin yaptığı sözlü açıklama da dikkate alındıktan sonra ilgili geçici madde uyarınca 14959 lisans numaralı Üstüncan Elmas’ın yerli statü hakkının bulunduğu yönünde tespitte bulunuruz. Netice itibarı ile Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübünün itirazı oy birliği ile ret edilir.

