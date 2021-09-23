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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı
Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu, toplanarak, AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig ve AKSA A2 1.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüştü.
Kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya gelirken, aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI  
MEHMET GÖÇBEN (GÖÇMENKÖY İYSK) 1 Maç  
KEMAL UÇANER (GÖÇMENKÖY İYSK) 1 Maç  
MEHMET ALTIN (YONPAŞ DUMLUPINAR TSK) 1 Maç  
BURAK OKUR (MORMENEKŞE GBSK) 1 Maç  
AMAÇ OZANLAR (MORMENEKŞE GBSK) 1 Maç  
EMRE CAN OLUR (TÜRK OCAĞI LİMASOL) 1 Maç  
YUNİS CAN SESVER (MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA 3 Maç  
METE SAĞIR (YENİCAMİ AK) 2 Maç  
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ  
MURAT ASLAN (YALOVA SK) 1 Maç  
OZAN UZUNTÜRK (YENİCAMİ AK) 1 Maç  
BERHAN MUHİP (MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK) 3 Maç  
CENK ŞEKEROĞLU (MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA) 4 Maç  
DİĞER CEZALAR
MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK 1.500 TL PARA CEZASI
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