Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya gelirken, aldığı kararlar şöyle;
|KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
|MEHMET GÖÇBEN (GÖÇMENKÖY İYSK)
|1 Maç
|KEMAL UÇANER (GÖÇMENKÖY İYSK)
|1 Maç
|MEHMET ALTIN (YONPAŞ DUMLUPINAR TSK)
|1 Maç
|BURAK OKUR (MORMENEKŞE GBSK)
|1 Maç
|AMAÇ OZANLAR (MORMENEKŞE GBSK)
|1 Maç
|EMRE CAN OLUR (TÜRK OCAĞI LİMASOL)
|1 Maç
|YUNİS CAN SESVER (MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA
|3 Maç
|METE SAĞIR (YENİCAMİ AK)
|2 Maç
|TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ
|MURAT ASLAN (YALOVA SK)
|1 Maç
|OZAN UZUNTÜRK (YENİCAMİ AK)
|1 Maç
|BERHAN MUHİP (MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK)
|3 Maç
|CENK ŞEKEROĞLU (MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA)
|4 Maç
|DİĞER CEZALAR
|MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA SK
|1.500 TL PARA CEZASI