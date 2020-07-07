Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 4-5 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lİg ve K-Pet 1.Lig maçları ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU CEZA FİKRİ ARSLANBaf Ülkü Yurdu 1 Maç SERCAN DEMİRMANDoğanTB 1 Maç AfünSalih Girgen DTB 1 Maç ALLEN ASSOGBAÇetinkaya 1 Maç MEHMET VOLKANLefke 1 Maç YAKUP ESMERASLANLefke 1 Maç HASAN YANAROĞLUDüzkaya 1 Maç Mehmet GürlüMağusa Türk Gücü 1 Maç EKREM ZABİTLERÇanakkale 1 Maç HÜSEYİN ADEMÇanakkale TSK 1 Maç BAYRAM DAĞGÜLKarşıyaka 3 Maç BAYRAM ARIKHANKarşıyaka 2 Maç R. ALPAY İNCEGörneç KSK 1 Maç BEŞİR NDIAYEDumlupınar 1 Maç MUSTAFA KÖLELİMaraş GSK 1 Maç 4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR FUTBOLCU İSMİ KULÜBÜ KAAN BOROVA Karşıyaka ASK OSMAN ŞANVERDİ Dörtyol SK GÖKHAN YAZLIK Maraş GSK ÜNAL KAYA Mağusa Türk Gücü MEHMET İNCE Görneç KSK MUSTAFA TAHSİLDAROĞULLARI Lefke TSK ZİHNİ TEMELCİ Cihangir GSK YEKTA POLAT Maraş GSK MUHAMMED ALİ KARAL Esentepe KKSK EMRE AKTAŞ Maraş GSK MERT YÜCETÜRK Maraş GSK HİCABİ DEMİR Yonpaş Dumlupınar TSK EMMANUEL MBAH Merit Alsancak Yeşilova

(Foto: Gökhan KUZU)