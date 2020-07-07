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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

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Haftanın cezalıları ve cezaları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 4-5 Temmuz 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lİg ve K-Pet 1.Lig maçları ile ilgili olarak toplandı.

Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

KIRMIZI KART CEZALARI

FUTBOLCU

CEZA

FİKRİ ARSLANBaf Ülkü Yurdu

1 Maç

SERCAN DEMİRMANDoğanTB

1 Maç

AfünSalih Girgen DTB

1 Maç

ALLEN ASSOGBAÇetinkaya

1 Maç

MEHMET VOLKANLefke

1 Maç

YAKUP ESMERASLANLefke

1 Maç

HASAN YANAROĞLUDüzkaya

1 Maç

Mehmet GürlüMağusa Türk Gücü

1 Maç

EKREM ZABİTLERÇanakkale

1 Maç

HÜSEYİN ADEMÇanakkale TSK

1 Maç

BAYRAM DAĞGÜLKarşıyaka

3 Maç

BAYRAM ARIKHANKarşıyaka

2 Maç

R. ALPAY İNCEGörneç KSK

1 Maç

BEŞİR NDIAYEDumlupınar

1 Maç

MUSTAFA KÖLELİMaraş GSK

1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

FUTBOLCU İSMİ

KULÜBÜ

KAAN BOROVA

Karşıyaka ASK

OSMAN ŞANVERDİ

Dörtyol SK

GÖKHAN YAZLIK

Maraş GSK

ÜNAL KAYA

Mağusa Türk Gücü

MEHMET İNCE

Görneç KSK

MUSTAFA TAHSİLDAROĞULLARI

Lefke TSK

ZİHNİ TEMELCİ

Cihangir GSK

YEKTA POLAT

Maraş GSK

MUHAMMED ALİ KARAL

Esentepe KKSK

EMRE AKTAŞ

Maraş GSK

MERT YÜCETÜRK

Maraş GSK

HİCABİ DEMİR

Yonpaş Dumlupınar TSK

EMMANUEL MBAH

Merit Alsancak Yeşilova

(Foto: Gökhan KUZU)

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