Uzun ince bir yoldayım. Gidiyorum gündüz gece...

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük para ve piyasa analizi şöyle:
- Asya hisse senedi piyasalarının dün %5’e varan yükselişi, küresel risk iştahında hatırı sayılır yükselişlere neden oldu. ABD teknoloji borsası Nasdaq, dün geceyi tüm zamanların zirvesinde tamamladı! Gidiyorum gündüz gece...
- Somutlaştırmak gerekirse, yakından takip ettiğimiz elektrikli araç üreticisi Tesla’nın hisse senedi fiyatı, dün %13, son 6 iş gününde ise %47 değer kazandı. Şirketin, çeyrek dönem sonunda artan araç satışları (kar beklentisi), analistlerin hedef fiyat seviyesini yukarı yönlü güncellemesine neden oldu.
- Öte yandan, dünyanın en güçlü şirketlerinden biri olan e-ticaret devi Amazon’un (piyasa değeri 1,5 trilyon dolar) hisse fiyatı dün ilk kez 3,000 dolar seviyesinin üzerine yükseldi. Pandeminin Mart ayında yarattığı türbülans ile yaşanan çöküş baz alınırsa, son 77 günde %90 yükseldi!
- Küresel mali piyasaların haftanın ilk iş gününde kaydettiği olumlu performansın arkasında haliyle elle tutulur bir gerçekleşmeden ziyade, dünyada var olan likidite bolluğu ve yeni destekleme adımlarının pekiştirici rol oynadığını görüyoruz. Makro cephede, ABD'de açıklanan hizmet sektörü PMI endeksinin 4 ayın zirvesine ulaştığını not edelim.
- Pandemide ikinci dalganın içinde olmamıza, hatta Miami’de restoranların yeniden kapatılması ve ABD’de can kaybının 130bin kişiyi aşmasına rağmen, piyasaların bu rakamlardan ziyade, getiri arayışına yönelmeye devam ettiklerini düşünüyoruz. İnsanoğlu virüsle yaşamayı da öğrendi.
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