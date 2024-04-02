Haftanın cezalıları belirlendi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 30-31 Mart 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR:

Kenan Oshan (Doğan Türk Birliği) Bahadır Göçben (Küçük Kaymaklı) Cevdet Gürsel Alıcı (Gönyeli) Reşit Erişik (Göçmenköy) Arif Uysal (China Bazaar GG) Mikail Sivri (Cihangir )Süleyman Batuk( Lapta) Emre Aktaş (Maraş), Ahmet Karlankuş (Türk Ocağı ) Barkın Özaşık (Değirmenlik) Emre Soytürk (Doğan Türk Birliği) Erin Uluçlar (Mesarya) Metin Melda (Gönyeli SK) Alperen Okur (Geçitkale) Mehmet Beyazbayram (Esentepe) Malik Sercan Gök(Gönyeli), Mustafa İlkay Bayat (Gönyeli) Mustafa Berke Aktaş( Mesarya) Şahin Satur (Göçmenköy) Berkay Giritli (Değirmenlik) Mahmut Demirgan (Hamitköy) Samuel Kezhane (Dumlupınar) Hüseyin Terzi( Lapta)

KIRMIZI KART CEZALILARI

1 Maç Ali Akbulut (China Bazaar Gençlik G.) Erdoğan Nay (Karşıyaka SK)

3 Maç Şerif Köse (Mesarya SK) Hürol Bayrakçı (Maraş GSK) , Mehmet Çelik (Baf Ülkü Yurdu)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç Onur Var (Çanakkale TSK) Ali Çavuş (Yılmazköy SK) , Mehmet Piro (Gönyeli SK) , Mehmet Aşık (Küçük Kaymaklı TSK), Necati Çoban (Düzkaya KOSK)

