Haftanın cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 6-9 Nisan 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Red7Oil U14 Ligi ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.
KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;
KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI
Ali Özinançlı (Yenicami AK) 2 Maç
Aydın Gül (Yalova SK) 1 Maç
Berk Kaşif (Lefke TSK) 2 Maç
Berke Yıldızdal (Dem’s Cons. Çanakkale TSK) 2 Maç
Cengiz Dilik (Yalova SK) 1 Maç
Dursun Ali Karal (Lapta TBSK) 3 Maç
Fetin Beyitoğluları (Mormenekşe GBSK) 1 Maç
Hasan Hüseyin Ölmez (Mesarya SK) 1 Maç
Haydar Barkın Baran (Çetinkaya TSK) 3 Maç
Kaan Aras Özülke (Girne Halk Evi) 1 Maç
Mehmetali İlkbahar (Yalova SK) 1 Maç
Muhammet Kanteper (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) 3 Maç
Mustafa Çaylı (Küçük Kaymaklı TSK) 3 Maç
Ozan Açar (Alsancak Yeşilova SK) 1 Maç
Pınar Bozbey (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK) 1 Maç
Rıdvan Aşan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) 3 Maç
Salih Can Gül (Ozanköy SK) 1 Maç
TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ
Buğra Mercan (Lefke TSK) 2 Maç
İlkay Özdemirtaş (Gönyeli SK) 1 Maç
Mehmet Ali Topaloğlu (Mesarya SK) 1 Maç
Mehmet Erengin (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) 2 Maç
4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
Abdullah Erol (Mesarya SK)
Adahan Taşoğlu (Geçitkale GSK)
Ali İnce (Düzkaya KOSK)
Arda Emre Bekmezci (Çetinkaya TSK)
Bartu Güneş (Pera L. Gençler Birliği SK)
Buğra Gökalp (Dem’s Cons. Çanakkale TSK)
Chrislin Diamoneke (M. Hacıali Yılmazköy SK)
Cuma Özdoğanoğlu (Yeniboğaziçi DSK)
Efe Kande (Doğan Türk Birliği)
Ercan Samancıoğlu (Mesarya SK)
Erkan Gezici (Yalova SK)
Fikret Yağcıoğlu (Küçük Kaymaklı TSK)
Görkem Büyükaşık (Yenicami AK)
Hasan Doğa Yürekli (Dem’s Cons. Çanakkale TSK)
Hüseyin Kasaboğlu (Mesarya SK)
Hüseyin Konyalıoğlu (Lapta TBSK)
İbrahim Hatay (Baf Ülkü Yurdu)
İlker İnceler (Karşıyaka SK)
Juan Felipe A. Ribeiro (Mesarya SK)
Lukman A. Abegunrin (Mesarya SK)
Mahmut Yumuşak (Mesarya SK)
Mehmet Ada Arıkan (Esentepe KKSK)
Mehmet Çamlıköylü (Lefke TSK)
Mehmet Fırlar (Girne Halk Evi)
Mejdi Direniş (Alsancak Yeşilova SK)
Menteş Mertkaya (M. Hacıali Yılmazköy SK)
Murat Erişik (Ozanköy SK)
Osman Mavideniz (Ozanköy SK)
Osman Yıldız (Baf Ülkü Yurdu)
Ömer Gök (Dem’s Cons. Çanakkale TSK)
Sami Bertu Tünsay (Mormenekşe GBSK)
Sertan Kurukafa (Karşıyaka SK)
Ümit Genç (Düzkaya KOSK)
Yankı Aktül (Cihangir GSK)
Yasin Zabun (Geçitkale TSK)
Yusuf Balıkçı (Karşıyaka SK)
Yusuf Tuluk (Yalova SK)
KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI
1) 06.04.2024 tarihinde Vadili 14 Ağustos Stadı’nda oynanan Vadili TÇBSK – Dörtyol SK Red7Oil U14 Ligi 4. Grup müsabakasında birbirilerine yumruk vurmak suretiyle saldırı ve darp fiilini işledikleri raporlardan tespit edilen, Vadili TÇBSK 118410 lisans numaralı futbolcusu Arda Burhan’a, 117735 lisans numaralı futbolcusu Erdem Dokuz’a, 117931 lisans numaralı futbolcusu Berat Yusuf Doğan’a, Dörtyol SK’nın 118635 lisans numaralı futbolcusu Saner Özoğul’a ve 118628 lisans numaralı futbolcusu Efe Doruk Altın’a DT 44(1)’in ihlalinden dolayı DT 44(1) (a) uyarınca 4’er resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
2) 06.04.2024 tarihinde Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda oynanan Çetinkaya TSK – China Bazaar Gençlik Gücü TSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, rakip takım futbolcusuna tekme ve yumruk atarak yere düşürdüğü ve saldırı veya darp fiilini işlediği raporlardan tespit edilen Çetinkaya TSK 115582 lisans numaralı futbolcusu Ali Rıza Kırçay’a yazılı savunması da değerlendirildikten sonra 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.