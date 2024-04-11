Haftanın cezalıları açıklandı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 6-9 Nisan 2024 tarihleri arasında oynanan maçlarla ilgili toplandı. AKSA Süper Lig, AKSA 1.Lig, AKSA A2 Süper Lig, AKSA A2 1.Lig, Red7Oil U14 Ligi ve Puma Kadınlar Ligi müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında bir araya geldi.

KTFF Disiplin Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

Ali Özinançlı (Yenicami AK) 2 Maç

Aydın Gül (Yalova SK) 1 Maç

Berk Kaşif (Lefke TSK) 2 Maç

Berke Yıldızdal (Dem’s Cons. Çanakkale TSK) 2 Maç

Cengiz Dilik (Yalova SK) 1 Maç

Dursun Ali Karal (Lapta TBSK) 3 Maç

Fetin Beyitoğluları (Mormenekşe GBSK) 1 Maç

Hasan Hüseyin Ölmez (Mesarya SK) 1 Maç

Haydar Barkın Baran (Çetinkaya TSK) 3 Maç

Kaan Aras Özülke (Girne Halk Evi) 1 Maç

Mehmetali İlkbahar (Yalova SK) 1 Maç

Muhammet Kanteper (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) 3 Maç

Mustafa Çaylı (Küçük Kaymaklı TSK) 3 Maç

Ozan Açar (Alsancak Yeşilova SK) 1 Maç

Pınar Bozbey (T. Ersalıcı Dikmen Gücü SK) 1 Maç

Rıdvan Aşan (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) 3 Maç

Salih Can Gül (Ozanköy SK) 1 Maç

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR VE KULÜP PERSONELİ

Buğra Mercan (Lefke TSK) 2 Maç

İlkay Özdemirtaş (Gönyeli SK) 1 Maç

Mehmet Ali Topaloğlu (Mesarya SK) 1 Maç

Mehmet Erengin (China Bazaar Gençlik Gücü TSK) 2 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Abdullah Erol (Mesarya SK)

Adahan Taşoğlu (Geçitkale GSK)

Ali İnce (Düzkaya KOSK)

Arda Emre Bekmezci (Çetinkaya TSK)

Bartu Güneş (Pera L. Gençler Birliği SK)

Buğra Gökalp (Dem’s Cons. Çanakkale TSK)

Chrislin Diamoneke (M. Hacıali Yılmazköy SK)

Cuma Özdoğanoğlu (Yeniboğaziçi DSK)

Efe Kande (Doğan Türk Birliği)

Ercan Samancıoğlu (Mesarya SK)

Erkan Gezici (Yalova SK)

Fikret Yağcıoğlu (Küçük Kaymaklı TSK)

Görkem Büyükaşık (Yenicami AK)

Hasan Doğa Yürekli (Dem’s Cons. Çanakkale TSK)

Hüseyin Kasaboğlu (Mesarya SK)

Hüseyin Konyalıoğlu (Lapta TBSK)

İbrahim Hatay (Baf Ülkü Yurdu)

İlker İnceler (Karşıyaka SK)

Juan Felipe A. Ribeiro (Mesarya SK)

Lukman A. Abegunrin (Mesarya SK)

Mahmut Yumuşak (Mesarya SK)

Mehmet Ada Arıkan (Esentepe KKSK)

Mehmet Çamlıköylü (Lefke TSK)

Mehmet Fırlar (Girne Halk Evi)

Mejdi Direniş (Alsancak Yeşilova SK)

Menteş Mertkaya (M. Hacıali Yılmazköy SK)

Murat Erişik (Ozanköy SK)

Osman Mavideniz (Ozanköy SK)

Osman Yıldız (Baf Ülkü Yurdu)

Ömer Gök (Dem’s Cons. Çanakkale TSK)

Sami Bertu Tünsay (Mormenekşe GBSK)

Sertan Kurukafa (Karşıyaka SK)

Ümit Genç (Düzkaya KOSK)

Yankı Aktül (Cihangir GSK)

Yasin Zabun (Geçitkale TSK)

Yusuf Balıkçı (Karşıyaka SK)

Yusuf Tuluk (Yalova SK)

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1) 06.04.2024 tarihinde Vadili 14 Ağustos Stadı’nda oynanan Vadili TÇBSK – Dörtyol SK Red7Oil U14 Ligi 4. Grup müsabakasında birbirilerine yumruk vurmak suretiyle saldırı ve darp fiilini işledikleri raporlardan tespit edilen, Vadili TÇBSK 118410 lisans numaralı futbolcusu Arda Burhan’a, 117735 lisans numaralı futbolcusu Erdem Dokuz’a, 117931 lisans numaralı futbolcusu Berat Yusuf Doğan’a, Dörtyol SK’nın 118635 lisans numaralı futbolcusu Saner Özoğul’a ve 118628 lisans numaralı futbolcusu Efe Doruk Altın’a DT 44(1)’in ihlalinden dolayı DT 44(1) (a) uyarınca 4’er resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2) 06.04.2024 tarihinde Lefkoşa Attila Topaloğlu Sahası’nda oynanan Çetinkaya TSK – China Bazaar Gençlik Gücü TSK AKSA A2 Süper Lig müsabakasında, rakip takım futbolcusuna tekme ve yumruk atarak yere düşürdüğü ve saldırı veya darp fiilini işlediği raporlardan tespit edilen Çetinkaya TSK 115582 lisans numaralı futbolcusu Ali Rıza Kırçay’a yazılı savunması da değerlendirildikten sonra 4 resmi müsabakadan men cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.