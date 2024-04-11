Fransa'da bıçaklı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Fransa'nın güneyindeki Bordo kentinde, bıçaklı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bordo kentinin merkezinde bıçaklı bir kişi, yoldan geçen yayalara saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
Polis, olay yerinden kaçan saldırganı etkisiz hale getirdi.
Yaşamını yitiren şüphelinin hangi gerekçeyle yayalara saldırdığı açıklanmadı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.