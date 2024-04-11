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Fransa'da bıçaklı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Fransa'da bıçaklı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Fransa'nın güneyindeki Bordo kentinde, bıçaklı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Ulusal basında yer alan haberlere göre, Bordo kentinin merkezinde bıçaklı bir kişi, yoldan geçen yayalara saldırdı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.
Polis, olay yerinden kaçan saldırganı etkisiz hale getirdi.
Yaşamını yitiren şüphelinin hangi gerekçeyle yayalara saldırdığı açıklanmadı.
 
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