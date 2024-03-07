Haftanın başlangıcında Gençler kozlarını paylaşacak

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu tarafından organize edilen Aksa Süper Lig ve 1. Ligde 22. Hafta bugün Süper Lig’de oynanacak bir maçla başlayacak.
Çarşamba günü oynanan Kıbrıs Kupası maçlarında mücadele etmeyen iki takım China Bazaar Gençlik Gücü ile Pera L. Gençler Birliği takımları Atatürk Stadı’nda saat 18.00’de kozlarını paylaşacak.
Ligde 27 puanla play-out hattının hemen üstünde 10. Sırada yer alan Gençlik Gücü ile play- out hattı içinde 22 puanla 13. sırada yer alan Gençler Birliği takımları arasındaki zorlu maçın hakemi Ali Özer olacak.
Süper Ligin 22. Haftasının diğer maçlarından olan ve alt sıraları ilgilendiren maçların 3 tanesi Cumartesi günü, zirveyi ilgilendiren maçların da oynanacağı 4 maç ise Pazar günü oynanacak.
Ligin zirvesindeki Cihangir kendi evinde Doğan Türk Birliği’ni konuk ederken, takipçisi Mağusa Türk Gücü ise Miracle Karşıyaka’ya konuk olacak.
BİRİNCİ LİGDE 5 MAÇ CUMARTESİ, 3 MAÇ PAZAR
Aksa 1. Lig’de ise 22. Hafta mücadelesi 9 Mart Cumartesi günü oynanacak maçlarla başlayacak. Ligde 2.lik yarışında olan takımlara ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen takımlarının karşı karşıya geleceği 5 maç Cumartesi günü oynanacak. Lider Değirmenlik’in de oynayacağı 3 maç ise Pazar günü yapılacak.
Süper Ligde 22. Hafta programı:
8 Mart Cuma, Saat 18:00
China Bazaar Gençlik Gücü – Pera L Gençler Birliği
9 Mart Cumartesi, Saat 14:00
Çetinkaya – Yeniboğaziçi, Atatürk Stadı
Küçük Kaymaklı – Mesarya, Şehit Hüseyin Ruso Stadı
Lefke – Alsancak Yeşilova, 16 Ağustos Stadı
10 Mart Pazar, Saat 14:00
Türk Ocağı – Göçmenköy, Mete Adanır Stadı
Cihangir – Doğan Türk Birliği, Cihangir Stadı
Dumlupınar – Yenicami, Dr Fazıl Küçük Stadı
Karşıyaka – Mağusa Türk Gücü, Şengül Törehan Stadı
Aksa Birinci Ligde 22. Hafta programı:
9 Mart Cumartesi, Saat 14:00
Düzkaya – Çanakkale, Nihat Bağcıer Stadı
Lapta – Gönyeli, Şehit Şevket Kadir Stadı
Baf Ülkü Yurdu – Esentepe, Üner Berkalp Stadı
Maraş – Yalova, Necip Halil Kartal Stadı
Geçitkale – Girne Halk Evi, Geçitkale Stadı
10 Mart Pazar, Saat 14:00
Hamitköy – Binatlı, Esat Erdoğmuş Stadı
Ozanköy – Yılmazköy, Mustafa Özkayım Stadı
Değirmenlik – Mormenekşe, Gaziköy Şenol Stadı
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