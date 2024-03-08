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Kavga ettiği kişinin başına demir golf sopasıyla vurdu

Lefkoşa'da Zahra Sokak'taki kavga olayı ile ilgili aranan şahıs olan ve kavga esnasında demir golf sopası ile İbrahim Haraç’ın başına vurarak Haraç’ı ciddi şekilde darp eden Seyithan Dereboylular, polise giderek teslim oldu

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Kavga ettiği kişinin başına demir golf sopasıyla vurdu
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Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde bulunan Zahra Sokak'ta meydana gelen kavga olayı ile ilgili aranan şahıs Seyithan Dereboylular da polise giderek, teslim oldu.  Zanlı teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.
Polis, zanlının mesele kapsamında daha önce tutuklanarak, teminata bağlanan Cengizhan Topacık, Mehmet Alkış, Nuri Kırar, Mehmet Ali Hüdaverdi, Osman Sadetoğlu, İbrahim Erülkü, Can Polat, Yusuf Uçar Şenel Diker, Erinç Salih Kuruner, Mahmut Hüdaverdi ,Ahmet Aydoğdu ile birlikte kanunsuz topluluk oluşturarak, 22 Şubat 2024 tarihinde saat 22.30 raddelerinde kavga etmek için Zahra Sokağa gittiğini söyledi.
Polis, kavga esnasında zanlının demir golf sopası ile İbrahim Haraç’ın başına vurarak ciddi şekilde darp ettiğini açıkladı.
Polis, zanlı hakkında 23 Şubat 2024 tarihinde tutuklama emri çıkarıldığını, ancak 14 gün süreyle kendisine ulaşamadıklarını, cep telefonunun kapalı olduğunu belirtti. 
Polis, zanlının önceki gece teslim olduğunu söyledi. 
Polis, zanlının ifadesinde İskele’ye gittiğini, hayvanları olduğunu, son 14 gündür hayvanlarına baktığını söylediğini aktardı. Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.
Yargıç, zanlının 60 bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı 4 kefilin 750’er bin TL kefalet senedi imzalaması ve haftada 4 gün polise ıspat-ı vücut yapmasına emir verdi.
 
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