Hacıarifoğlu:Henüz anlaşma imzalamadık

Necati KÜLAHLILAR
Türkiye Bölgesel Amatör Ligdeki Nevşehir temsilcilerinden Ürgüpspor ile antrenmanlara çıkmaya başlayan Rifat Hacıarifoğlu, takımla antrenmanlarını sürdürdüklerini açıkladı.
Hasan Akkuyu ile birlikte henüz Ürgüpspor’la anlaşma imzalamadıklarını belirten RifatHacıarifoğlu, bulundukları ortama adapte olmaya çalıştıklarını sözlerine ekledi.
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