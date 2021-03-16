Göktaş: Seminerlere hız vereceğiz

Süleyman Göktaş, “Futbolda bayağı geriye düştük. Pandemi nedeniyle dernek olarak seminerlerimizi geliştiremiyoruz. Açılım olur olmaz seminerlere hız vereceğiz.”açıklamasını yaptı

Kıbrıs Türk Futbol Antrenörler Derneği başkanı Süleyman Göktaş, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonunun düzenlediği yayında açıklamalarda bulundu.

Süleyman Göktaş’ın açıklamaları şöyle:

“Pandemi nedeniyle ülkemizde yaklaşık olarak 1 yıldır futbol oynanmıyor. Bu nedenle de futbolda bayağı geriye düştük. Futbolun yeniden başlaması lazımdır.

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu başkanı Hasan Sertoğlu Ağustos’ta liglerin başlayacağının sinyalini verdi. Ama COVID büyük bir derttir. Hasan başkanın sezonun başlayacak olmasının müjdesi vermesi bile bizlere umut verdi.

Pandemi nedeniyle biz dernek olarak seminerlerimizi geliştiremiyoruz. Var olan bilgilerimizi tazelemek ve yeni bilgileri almak için Nisan’da açılım olur olmaz seminerlerle antrenör eğitimlerine hız vereceğiz.”

