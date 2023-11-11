Hamitköy, vites artırdı

Hamitköy, Yılmazköy’ü Süleyman Şeb’in golleriyle mağlup ederek evindeki ilk galibiyeti alırken, ilk kez üst üste 2 maç kazandı

Stadyum: Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı

Hakemler: Hüseyin Özkan, Sertan Alkın, Mert Aksu

Hamitköy: Mahmut Demirgan, Salih Adakan, Hasan Tulum, Salih Sakallı, Süleyman Şeb, Altan, Kemal, Eser, Taner, Adem, Ersan

Yılmazköy: Hüseyin Pilatin, Salih Say, Menteş, Özner, Yunus, Suat, Mehmet Söker, Barış, Ersal, Diamoneke, Sinan

Kırmızı kart: Dk 3 Hüseyin Platin (Yılmazköy)

Goller: 42 ve 81.Dk Süleyman Şeb (Hamitköy)



Birinci Ligin 8. Hafta karşılaşmasında Hamitköy, Yılmazköy’ü Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadında konuk etti.

Maça Hamitköy hızlı başlarken, 3. Dakikada kaleci Hüseyin Platin’in müdahalesiyle Süleyman Şeb yerde kaldı. Hüseyin Özkan tereddütsüz penaltı noktasını gösterirken, Hüseyin Platin’e de kırmızı kart verdi. Penaltı vuruşunda Altan’ın vuruşu üstten farklı şekilde dışarı gitti.

Bu dakikadan sonra oyunun temposu düşerken, ilk devrenin son bölümünde hareketlenen Hamitköy’de Süleyman Şeb’in ceza sahası dışından şutuyla köşeden attığı golle ilk devre 1 – 0 sona erdi.

İkinci devreye Yılmazköy eksik olmasına rağmen daha etkili başladı. ancak gerek Hamitköy savunmasının dikkati gerekse de kaleci Mahmut’un güven veren kurtarışları, Yılmazköy’e gol izni vermedi.

Son bölümde kontra ataklarda etkili olmaya başlayan Hamitköy’de sonradan oyuna giren Cemre Piro’nun asistinde Süleyman Şeb skoru belirledi. 2 – 0

