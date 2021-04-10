Güzelyurt’ta koltuklar kullanılmaz halde

Binatlı ve Baf Ülkü Yurdu’nun maçlarını oynadıkları Üner Berkalp Stadındaki koltuklar oldukça eskirken kullanılmaz hale geldiler

Niyazi ERGÜLEN

Güzelyurt kulüpleri, Binatlı ve Baf Ülkü Yurdu’nun maçlarını oynadıkları Üner Berkalp Stadının çim zemini ve temizliği imrendirirken, çatının asbest olmasının yanı sıra koltuklarının da oldukça eskimesi sıkıntı yaratıyor.

Üner Berkalp Stadına futbolsuz dönemde de özenle bakılmasına rağmen çatının yıllardır göreve gelen hiçbir hükümet tarafından değiştirilmemesi tehlikenin sürmesine neden oluyor. Bunun yanı sıra stad koltukları da oldukça yıpranırken, değiştirilmeyi bekliyor. Üner Berkalp Stadındaki koltuklar oldukça eskirken “pisgot” gibi dağılıyorlar. Birçok koltuk kırık olduğu için maç izlenirken de tehlikeye neden oluyor.



