YDP'de zafer Arıklı'nın

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) 3. Olağan Kurultayı’nda Erhan Arıklı yeniden Genel Başkan seçildi.

Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda yer alan ve Erhan Arıklı ile Bertan Zaroğlu’nun Genel Başkanlık için aday olduğu kurultayda oy verme işleminin ardından oy sayımı yapıldı.

Sayım gece yarısından sonra tamamlandı. Dört binden fazla üyenin oy kullandığı seçimde, başabaş bir yarış yaşandı.



Gayri resmi sonuçlara göre Erhan Arıklı’nın yeniden Genel Başkan seçildiği belirtildi. Kullanılan 4 bin 138 oydan Erhan Arıklı'nın 2179 oy aldığı, Bertan Zaroğlu'nun ise 1891 oy aldığı bildirildi.

Gayri resmi sonuçların açıklanmasının ardından Erhan Arıklı, taraftarlarına seslenerek teşekkür konuşması yaptı. Kurultay sürecinin iyi bir antrenman ve deneyim olduğunu söyleyen Arıklı, şimdi genel seçime odaklanacaklarını ifade etti.