Güzelyurt Sentetik Sahası tribünleri tehlike arz ediyor

Niyazi Ergülen
Güzelyurt’ta 2011 yılında Kemal Dürüst’ün KKTC Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı iken yapılan Güzelyurt Sentetik Sahası tribünleri SOS veriyor.
12 yıl önce yapılan ve yıllardır bakım yapılmadığı için yıpranan sahadaki tahtadan yapılan tribün yer yer yıkıldı.
Bazı tahtaların çürüyerek çökmesi sonucunda tribünde oyuklar oluştuğu gözlemleniyor. Maçları veya antrenmanları izlemeye gelen seyirciler için büyük tehlike oluşturan tribün yenilenme bekliyor.
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