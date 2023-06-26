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Puma Kadınlar Ligi'nde final gece oynanacak

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Puma Kadınlar Ligi'nde final gece oynanacak
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Puma Kadınlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Çift maç üzerinden oynanan yarı final maçları sonucunda rakibi Küçük Kaymaklı'yı eleyen China Bazaar Gençlik Gücü ve rakibi Vadili'yi eleyen Dem's Cons. Mağusa Spor Akademisi finale yükseldi.
İki güçlü ekip arasında oynanacak final karşılaşması 4 Temmuz 2023 Salı akşamı saat 19.30'da Lefkoşa Atatürk Stadı'nda oynanacak.
 
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