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Güvercinlik'e Ergazi şoku

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Grup mücadelesinde grubunu lider ve yenilgisiz tamamlayan Güvercinlik çeyrek final mücadelesinde grubundan son haftada çeyrek finale kalmayı başaran Ergazi'ye uzatmalarda 4 -2 mağlup olarak büyük şok yaşadı

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Güvercinlik'e Ergazi şoku
İktisatbank BTM 2. Lig Çeyrek final mücadelesinde Güvercinlik, Ergazi’yi Adem Nural Stadı’nda konuk etti.
Hakemliğini Mehmet Volkan Çelik’in yaptığı Güvercinlik ile Ergazi arasındaki zorlu maçın galibi uzatmalar sonucunda 2 – 4’lük skorla konuk Ergazi oldu.
Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı maçta Ergazi, Murat Abuzet ile 1 – 0 öne geçerken, Tolga Kara’nın golüyle ilk devre 1 – 1 sona erdi.
Doğan Yeşiloğlu ile Ergazi 2 – 1 öne geçerken, Tolga Kara’nın son dakikadaki penaltı golüyle 90 dakika 2 – 2 tamamlandı.
Uzatma dakikalarında deneyimli golcü Cemal Sevin ile Ergazi 3. Kez öne geçerken, Mustafa Zorba skoru 3 – 3 yaptı. Demirhan Yüzüak’ın 110. Dakikadaki golüyle skoru 3 – 4 yaparak turu geçmeyi başardı. Ergazi, yarı finalde Gaziköy ile eşleşti.
 
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