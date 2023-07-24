Güvercinlik'e Ergazi şoku

Grup mücadelesinde grubunu lider ve yenilgisiz tamamlayan Güvercinlik çeyrek final mücadelesinde grubundan son haftada çeyrek finale kalmayı başaran Ergazi'ye uzatmalarda 4 -2 mağlup olarak büyük şok yaşadı

İktisatbank BTM 2. Lig Çeyrek final mücadelesinde Güvercinlik, Ergazi’yi Adem Nural Stadı’nda konuk etti.

Hakemliğini Mehmet Volkan Çelik’in yaptığı Güvercinlik ile Ergazi arasındaki zorlu maçın galibi uzatmalar sonucunda 2 – 4’lük skorla konuk Ergazi oldu.

Zaman zaman gerginliklerin yaşandığı maçta Ergazi, Murat Abuzet ile 1 – 0 öne geçerken, Tolga Kara’nın golüyle ilk devre 1 – 1 sona erdi.

Doğan Yeşiloğlu ile Ergazi 2 – 1 öne geçerken, Tolga Kara’nın son dakikadaki penaltı golüyle 90 dakika 2 – 2 tamamlandı.

Uzatma dakikalarında deneyimli golcü Cemal Sevin ile Ergazi 3. Kez öne geçerken, Mustafa Zorba skoru 3 – 3 yaptı. Demirhan Yüzüak’ın 110. Dakikadaki golüyle skoru 3 – 4 yaparak turu geçmeyi başardı. Ergazi, yarı finalde Gaziköy ile eşleşti.

