Rum yetkili makamları 90 milyon AB vatandaşının verilerine erişim sağlayabilecek

Güney Kıbrıs’ın yarından itibaren “Schengen Bilgi Sistemi’ne” (SIS) erişim hakkını elde edeceği, bu erişim hakkıyla 90 milyon AB vatandaşının verilerine ulaşılabileceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Yarından (Salı) İtibaren Schengen’in Antresinde” başlığı altında verdiği haberinde, AB üyesi olduğu halde “Schengen Bilgi Sistemine” (SIS) giriş hakkı bulunmayan tek ülke olan Güney Kıbrıs’ın bu durumunun yarından itibaren değişeceğini, Rum polisi başta olmak üzere ilgili makamların 90 milyon AB üyesinin bilgilerine sistem aracılığıyla erişebileceğini yazdı.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Rum polis yetkilisi Dora Hristodulu Nikandru, Güney Kıbrıs’ın söz konusu sisteme girişi konusundaki tüm kontrollerden geçtiğini, yarından itibaren SIS sistemine erişim elde edeceklerini belirtti.

Bu gelişmenin, Güney Kıbrıs’ın güvenliği ve suçla mücadele alanında büyük kolaylıklar sağlayacağını da ifade eden Nikandru, yarından itibaren Güney Kıbrıs’taki bir polis müfettişinin kendi bilgisayarından herhangi bir şüphelinin bilgilerini sisteme girerek aratabileceğini, arama bülteni çıkarabileceğini ve başka bir ülkedeki bir sınır polisinin ise birkaç dakika içerisinde bu kaydı görerek, şahsı tutuklayabileceğini vurguladı.

Gazete, söz konusu sisteme Gümrük Birimi, Ulaştırma Dairesi, Denizcilik Müsteşarlığı ve Sivil Havacılık Dairesi’nin de erişim hakkının olacağını belirtirken, bu sisteme dahil olmanın Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesine girdiği anlamına gelmediğini, Güney Kıbrıs’ın Schengen bölgesine dahil olabilmesi ve sınırlarındaki kontrollerin kalkabilmesi için AB Bakanlar Konseyi’nin oybirliğiyle karar alması gerektiğini aktardı.

