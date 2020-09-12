Grubun yenilmezi Karadeniz 61

Richard BEALE

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2.Lig'de 9. hafta dün oynanan maçlarla başladı.

BTM İkinci Lig İkinci Grupta haftanın en önemli maçı olan Ötüken – Karadeniz 61 maçı, Cemal Balses Stadında oynandı.Maç Karadeniz 61’in 3-0 üstünlüğünde tamamlanırken, bordo mavilililer, grubu lider tamamlamayı garantiledi.

Şakir Azizoğlu’nun yönettiği maçta namağlup Karadeniz 61’in gollerini Mehmet Turgut 2 ve Murat attı. Ötüken’den Selkan, Karadeniz 61’den ise Ogün kırmızı kart gördüler.



