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Göztepe'den "süper" başlangıç

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Süper Lig'de 2020-2021 sezonu ilk haftasında Göztepe, sahasında Yukatel Denizlispor 'u 5-1 yenerek, sezona 3 puanla başladı. İlk haftayı 3 puanla kapatan sarı-kırmızılı takım, maç fazlası ve averajla birinci sırada yer aldı

Göztepe'den "süper" başlangıç

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün 10. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 25. dakikada Atınç Nukan ile skoru 2-0 yapan İzmir ekibi, 43. dakikada Halil Akbunar'la farkı 3'e çıkardı ve soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi başlayan Göztepe, 50. dakikada Marcio Mossoro'nun golüyle skoru 4-0 yaptı. Konuk ekip Yukatel Denizlispor, 62'de Oğuz Yılmaz'la farkı 3'e indirdi: 4-1

Ege derbisinde gol perdesini müthiş bir vuruşla 71. dakikada Göztepe'den Zlatko Tripic kapattı. 

Sahadan 5-1 galip ayrılarak sezona 3 puanla başlayan Göztepe, maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.

Yukatel Denizlispor ise sezona puansız başlamış oldu.

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