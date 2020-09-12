Göztepe'den "süper" başlangıç

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi Göztepe, Alpaslan Öztürk'ün 10. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. 25. dakikada Atınç Nukan ile skoru 2-0 yapan İzmir ekibi, 43. dakikada Halil Akbunar'la farkı 3'e çıkardı ve soyunma odasına 3-0 üstün gitti.
İkinci yarıya da iyi başlayan Göztepe, 50. dakikada Marcio Mossoro'nun golüyle skoru 4-0 yaptı. Konuk ekip Yukatel Denizlispor, 62'de Oğuz Yılmaz'la farkı 3'e indirdi: 4-1
Ege derbisinde gol perdesini müthiş bir vuruşla 71. dakikada Göztepe'den Zlatko Tripic kapattı.
Sahadan 5-1 galip ayrılarak sezona 3 puanla başlayan Göztepe, maç fazlası ve averajla liderlik koltuğuna oturdu.
Yukatel Denizlispor ise sezona puansız başlamış oldu.