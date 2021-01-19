Göztepe evinde farklı kazandı

Ligde 6 maç aradan sonra deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'u 3-2 mağlup eden ve moral bulan Göztepe, 20. hafta mücadelesinde konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-0'lık skorla rahat geçti.
İzmir ekibi, karşılaşmanın 25. dakikasında Berkan Emir'in asistindeZulj ile öne geçti. Böylelikle ilk maçında 2 kere rakip ağları sarsan Göztepe'nin yeni transferi Zulj, ikinci Süper Lig maçını da boş geçmemiş oldu.
Maçın 45. dakikasında Ndiaye'nin golüyle skoru 2-0'a getiren sarı-kırmızılı ekip, 45+2'de kaptan Halil Akbunar'ın attığı golle devreye 3-0 önde girdi.
İlk yarıdaki oyun ve skor üstünlüğüyle rahat bir ikinci devre oynayan Göztepe, 71. dakikada Halil Akbunar'la bir gol daha buldu ve Gençlerbirliği'ni 4-0 gibi net bir skorla mağlup etti.
6 hafta galip gelemedikten sonra ligde üst üste ikinci kez 3 puan sevinci yaşayan İzmir temsilcisi, puanını 25'e çıkardı ve averajla 9. sıraya yerleşti.
Konuk Gençlerbirliği ise ligdeki 10. mağlubiyetini aldı ve 19 puanla 17. sırada kaldı.
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