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Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

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Katar'da gelecek ay düzenlenecek 2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Kulüpler Dünya Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
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İsviçre'nin Zürih kentindeki FIFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen kura sonucunda, 2. turda Tigres ile Ulsan Hyundai, El-Duhail ile El Ehli eşleşti.
Tigres-Ulsan Hyundai eşleşmesinin galibi yarı finalde Libertadores Kupası şampiyonuyla, El-Duhail-El Ehli maçının kazananı da Bayern Münih ile karşılaşacak.
Turnuvada 2. tur müsabakaları 4 Şubat, beşincilik ve yarı final karşılaşmaları 7-8 Şubat, üçüncülük ve final maçı ise 11 Şubat'ta oynanacak.
Palmeiras ve Santos arasında 30 Ocak'ta oynanacak Libertadores Kupası finali, 6 takımlı turnuvaya katılacak son ekibi belirleyecek.
2020 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 1-11 Şubat 2021 tarihlerine ertelenmişti.
Auckland City'nin turnuvadan çekilmesiyle ev sahibi El-Duhail doğrudan 2. tura yükselmiş ve organizasyonun açılış maçı 4 Şubat'a alınmıştı. 
 
 
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