Göztepe doludizgin: 4'te 4

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Göztepe, deplasmanda Medipol Başakşehir'i 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı son 4 maçta 4. galibiyetini elde etti

Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki müsabakayı Göztepe kazandı. Güçlü rakibini 2-1'lİk skorla geçen Maestro'nun öğrencileri yükselişini sürdürdü.

Ligde 4 maçtır kazanamayan turuncu-lacivertliler ise Emre Belözoğlu yönetiminde üst üste 2. kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla alt sıralardan biraz olsun uzaklaşan Göztepe puanını 27'ye yükseltirken, bir maçı eksik Medipol Başakşehir de 34 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir sahaya; Muhammed, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Tolga, Mahmut, Ömer Ali, Berkay, Chadli, Okaka 11'iyle çıktı.

Göztepe ise maça; İrfan Can, Murat, Angel, Atınç, Arslanagic, Moubandje, Obinna, Yalçın, Halil, Ndiaye, Jahovic 11'iyle başladı.

Göztepe, 38. dakikada Cherif Ndiaye'nin golüyle Başakşehir deplasmanında 1-0 öne geçti. Senegalli futbolcu, Süper Lig'de gol sayısını 7'ye çıkardı.

Mücadelenin ilk yarısı Göztepe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

87. dakikada Halil Akbunar, sol çaprazda dar açıdan topu ağlara gönderdi. Başakşehir beraberlik golünü ararken, Göztepe bu golle skoru 2-0 yaptı.

Medipol Başakşehir, 90+5'te Daniel Aleksic ile farkı bire indirdi: 1-2.

Geride kalan dakikalarda başka gol olmayınca Göztepe, İstanbul deplasmanında Başakşehir'i 2-1 ile geçti.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, maç sonu hakem Arda Kardeşler'e yaptığı itirazlar nedeniyle sarı kart gördü.