Arsenal geriden gelip kazandı

İngiltere Premier Lig'in 26. haftasında Arsenal, Leicester City deplasmanında geriye düştüğü maçı 3-1 kazandı

Arsenal, Premier Lig'in 26. haftasında Leicester City'ye konuk oldu. Topçular, deplasmanda 1-0 geriye düşse de maçı 3-1 kazanmayı bildi.

Arsenal'a galibiyeti getiren goller 39. dakikada David Luiz, 45+2 Lacazette (Penaltı) ve 52. dakikada Pepe'den geldi. Leicester City'nin maçtaki tek golü 6. dakikada Tielemans'dan geldi.

Leicester City'de milli futbolcularımız Çağlar Söyüncü 90 dakika görev yaparken, Cengiz Ünder 51. dakikada oyuna dahil oldu.

Arsenal bu galibiyetle puanını 37'ye çıkardı. Leicester City ise 49 puanda kaldı.



