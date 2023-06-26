İkinci maç DAÜ’nün: 67-65

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Kadınlar Ligi’nde final serisi ikinci maçında Marmara ile Doğu Akdeniz Üniversitesi, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi.Serinin ilk maçını kazanan Marmara karşısında 67-65 galip gelen DAÜ seriyi 1-1’e getirdi. Şampiyonu belirleyecek son maç yarın akşam yine Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak.Maça iyi başlayan taraf DAÜ olurken, ilk periyodu 22-15 üstün tamamladı. İkinci periyotta oyuna ağırlığını koyan taraf Marmara oldu ve soyunma odasına da 33-32 önde girdi. Üçüncü periyot karşılıklı basketlerle ve skor eşitliği ile geçildi ve son periyoda Marmara’nın tek sayılık üstünlüğünde girildi. Heyecan dolu son periyotta DAÜ’nün öne geçmesine izin vermeyen Marmara, son 1 dakikada yıkıldı. 64-62 yenik durumdaki Mağusa ekibi son dakikayı başarılı şekilde tamamladı ve mücadeleden 67-65 galip ayrılmasını bildi.DAÜ’de Zeynep Gül Tan 20 sayı üretirken, Rümeysa Elma 18 sayı 12 ribaunt ile maçı tamamladı. Marmara’da Sude Kadıoğlu 24 sayı 8 ribaunt, Havva Arabacıoğlu ise 19 sayı 16 ribaunt ile oynasa da bu performanslar takımlarını yenilgiden kurtaramadı.