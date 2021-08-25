Görneç transferleri sürdürüyor

AKSA Birinci Ligde sezonu en son açan kulüp olan ve yeni sezon hazırlıklarında 1 haftayı geride bırakan Görneç’te kadro oluşturma çalışmaları devam ediyor.

Kulübün deneyimli oyuncularından Mehmet İnce de Fırat Kasım başkanlığındaki yönetim ile yaptığı görüşmelerden sonra el sıkıştı. Etkili sol ayağı bilinen ve takımda kaptanlık da yapmış olan Mehmet İnce kulübü Görneç ile antrenmanlara başladı.

Görneç, deneyimli savunmacı Hacı Durdu Özer’i de kadrosuna kattı.Bonservisi BTM Birinci Lig kulübü Vadili’de bulunan ancak Süper Lig deneyimi bulunan Hacı, Görneç ile antrenmanlara başladı.

Mehmet İnce ile Hacı, Görneç’in BTM Birinci Lig ekibi Düzova ile oynayacağı sezonun ilk hazırlık maçında da forma giyecekler.

