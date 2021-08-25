Hazırlık maçları gollü geçti

AKSA Liglerinde mücadele edecek takımların 2021 – 2022 sezonunayönelik hazırlıkları sürerken, maç eksikliklerini gidermek için hazırlık karşılaşmalarındaki yoğunluk da artıyor.
Dün oynanan hazırlık maçlarında alınan sonuçlar şöyle;
Hamitköy – Değirmenlik, 2-1
Gönyeli – Mesarya: 1-1
Lefke – Baf Ülkü Yurdu, 3-4
Binatlı – Girne Halk Evi,2-2
Karşıyaka – Türk Ocağı, 0-3
Dörtyol – Göçmenköy: 3–0
Düzkaya – Gençlik Gücü: 0-1
Doğan Türk Birliği – Çetinkaya: 4-1
Yeni Boğaziçi – Gençler Birliği: 0-2
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