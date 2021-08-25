Hazırlık maçları gollü geçti

AKSA Liglerinde mücadele edecek takımların 2021 – 2022 sezonunayönelik hazırlıkları sürerken, maç eksikliklerini gidermek için hazırlık karşılaşmalarındaki yoğunluk da artıyor.

Dün oynanan hazırlık maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

Hamitköy – Değirmenlik, 2-1

Gönyeli – Mesarya: 1-1

Lefke – Baf Ülkü Yurdu, 3-4

Binatlı – Girne Halk Evi,2-2

Karşıyaka – Türk Ocağı, 0-3

Dörtyol – Göçmenköy: 3–0

Düzkaya – Gençlik Gücü: 0-1

Doğan Türk Birliği – Çetinkaya: 4-1

Yeni Boğaziçi – Gençler Birliği: 0-2

