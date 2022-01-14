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Görneç'ten transfer bombardımanı

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Görneç'ten transfer bombardımanı
NECATİ KÜLAHLILAR
AKSA 1. Lig’de ilk devrede aldığı kötü sonuçlar sonucunda ligin dibine demir atan Görneç takımı ikinci devrede ligde kalabilmek adına iyi bir kadro kurarak çıkışa geçmek için transferler gerçekleştirdi.
Bu bağlamda Gençlik Gücü’nden İrfan Boşnak, Cihangir’den Hüseyin Yeşil, Çanakkale’den Osman Çobanoğlu ve Yeşilova’dan Volkan Ortakçı kendilerini Görneç’li yapan imzaları Görneç yöneticisi Mehmet Şah'la birlikte bugün Futbol Federasyonu’nda attılar.

Osman Çobanoğlu, Volkan Ortakçı ve İrfan Boşnak


Hüseyin Yeşil
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