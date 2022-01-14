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Okullarda pozitif vaka sayısı katlanarak artıyor

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Okullarda pozitif vaka sayısı katlanarak artıyor
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı okul idarelerinden gelen bilgiler doğrultusunda okullardaki güncel Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Buna göre, İlköğretim, Genel Orta Öğretim ve Mesleki Teknik Öğretim Dairesine bağlı okullarda 1237 öğrenci, 157 öğretmen ve 54 personelin pozitif olduğu, toplam 2 bin 565 öğrenci, 27 öğretmen ve 27 personelin temaslı kategorisinde olduğu kaydedildi.
Açıklamada, bu sonuçlarla birlikte 18 sınıfın kapatıldığı belirtildi.
Toplamda 59 bin öğrenci, öğretmen ve personel sayısına göre, okullarda pozitif vaka oranının %2,45 olduğu belirtildi.
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