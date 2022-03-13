Görneç nihayet kazandı

Aksa 1.ligi 21. hafta maçında Görneç 21 maç sonra ligdeki ilk galibiyetini Esentepe karşısında aldı.

Stat: Görneç Üç Şehitler Stadı

Hakemler: Ömer Doğru, Olgun Canik, İrfan Alıcı

Görneç: Hasan Bilal, Volkan Özkan, Mehmet Çavuş, Mehmet İnce, Mehmet Özsoy, Osman, Abdurrahman, Volkan Ortakçı, Necati, Hüseyin, Levent

Esentepe: Onur, Okan, Emre, Eser, Hüseyin Ermiş, Tuğra, İsmet, Nersin, Hüseyin Deynekli, İlyas, Devren

Gol: Dk 35' Levent Akçagil (Görneç)



Görneç Üç Şehitler Stadı'nda oynanan 1.lig maçında kazanan ev sahibi takım oldu. Yeşil beyazlı ekip 20 maç sonra ligdeki ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi takım maça etkili başladı ve 35. dakikada Levent ile 1-0 öne geçti ve ilk devre bu sonuçla tamamlandı. İkinci devrede konuk takım rakip kaleye yüklense de aradığı eşitlik golünü bulamadı sahadan yenik ayrıldı. Bu sonuçla Görneç 8 puana yükseldi. Esentepe 32 puanda kaldı.



