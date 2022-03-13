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Görneç nihayet kazandı

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Aksa 1.ligi 21. hafta maçında Görneç 21 maç sonra ligdeki ilk galibiyetini Esentepe karşısında aldı.

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Görneç nihayet kazandı
Stat: Görneç Üç Şehitler Stadı
Hakemler: Ömer Doğru, Olgun Canik, İrfan Alıcı
Görneç: Hasan Bilal, Volkan Özkan, Mehmet Çavuş, Mehmet İnce, Mehmet Özsoy, Osman, Abdurrahman, Volkan Ortakçı, Necati, Hüseyin, Levent
Esentepe: Onur, Okan, Emre, Eser, Hüseyin Ermiş, Tuğra, İsmet, Nersin, Hüseyin Deynekli, İlyas, Devren
Gol: Dk 35' Levent Akçagil (Görneç)
 
Görneç Üç Şehitler Stadı'nda oynanan 1.lig maçında kazanan ev sahibi takım oldu. Yeşil beyazlı ekip 20 maç sonra ligdeki ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi takım maça etkili başladı ve 35. dakikada Levent ile 1-0 öne geçti ve ilk devre bu sonuçla tamamlandı. İkinci devrede konuk takım rakip kaleye yüklense de aradığı eşitlik golünü bulamadı sahadan yenik ayrıldı. Bu sonuçla Görneç 8 puana yükseldi. Esentepe 32 puanda kaldı.
 
 
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